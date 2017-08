Arvamus: ajudega riigitöötajal on võimalik ainult kaotada

Eesti ühe suurema tarkvarafirma Helmese partneri Mattias Mölderi sõnul on Eesti riigisektor ebaefektiivne ja hambutu kuna puudub motiveeriv palgasüsteem. Kui ametnik üritab midagi paremaks teha, siis on riigitöötajal tõenäosus pigem kinga saada, kui heade tulemuste eest lisa teenida.

Mattias Mölderi kinnitusel on era- ja avaliku sektori suur erinevus, et riik ei oska ametnikke motiveerida ning mõistliku riski võtmine või millegi uue algatamine ei tasu ära. “Erasektoris on paljudes suuremates firmades igal inimesel oma konkreetsed ja mõõdetavad tööeesmärgid, mis võimaldavad edukal täitmisel head palka teenida,” rääkis Mölder.

“Väga head inimesed töötavad missioonitundest ja eesmärgiga parem riik ehitada, aga neid pole piisavalt, et kogu avalik sektor ära täita. Üldjuhul vajavad inimesed ka isikliku rolli tähtsustamist. Suured asjad maailmas saavad alguse sellest, et inimene on motiveeritud midagi paremini tegema,” ütles Mölder.

Tema sõnul praegune avaliku sektori palgasüsteem innovatsiooni ei soosi: “Igasuguse uue lahenduse arendamisega kaasnevad riskid ja kui inimesel on rohkem kaotada kui võita, siis jätab ta asja lihtsalt sinnapaika. Sarnaselt erasektorile võiks olla riigiasutuste palgad seotud töötulemustega."

“See ei tähenda kõigile ühesuguse jõulupreemia maksmist. Ametnikud peaksid ise osalema motiveeriva palgasüsteemi väljatöötamisel – kuidas töötulemusi ja reaalset loodud kasu riigile mõõta ning vastavalt sellele tasu maksta. Näiteks võiks olla üks kriteerium riigi teenusele kodanike poolt antav hinnang. Või kui mõtled välja lahenduse, mis säästaks riigile näiteks miljoni, siis lisandub riigitöötajal ka isiklik boonus,” ütles Mölder.