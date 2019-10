Juhtmevaba varstolmuimeja - mis loom see on ja milline valida?

(Sisuturundus)

Koristamine sõltub väga palju sellest, kui mugav seda teha on. Tavalist tolmuimejat trepialusest kapist välja otsida, torusid külge ühendada ja seinakontakti ühendada on kindlasti ettevõtmine, mida mõne pisikese prügi pärast ei viitsiks teha. Rääkimata autosalongi puhastamiseks õue vedamisest või lihtsalt köögis maha kukkunud väiksema prügi jaoks. Akuga juhtmevabad varstolmuimejad aga on alati mugavad kaasa haarata ja isegi väike praht kohe ära imeda - kodu püsib puhtam ja vaeva on ka kindlasti palju vähem koristamisega.

Siin on mõned kodused juhtmevabad tolmuimejad, millega saab teha enamasti üsna mitut asja korraga. Olenevalt otsikutest ja vartest võib puhastada nii põrandat kui diivanit, seina ülemisi nurki ja autosalongi.

Xiaomi Deerma VC20



Xiaomi Deerma VC20 on universaalne akuga tolmuimeja, mida saab kasutada nii pika varrega kui ka ilma varreta nagu käsitolmuimejat, spetsiaalsete otsikutega saab puhastada seinu ja pehmet mööblit. Tolmukotti sellist tüüpi masinal pole - kasutatakse vaid filtrit ning prügi koguneb läbipaistvasse anumasse, kust on näha selle täituvust ja hiljem võib kogunenud prahi lihtsalt prügikasti koputada.

Tolmukoguja maht on 0,6 liitrit, aku kestab 30 minutit tavarežiimis, 18 minutit aga tugevama imemisrežiimiga.

Võid masina panna nurka seisma, sest madala raskuskeskmega seisab see ise püsti.

Alfawise FJ-166A



Juhtmevaba universaalne varstolmuimeja Alfawise FJ-166A on eelmisest võimsam (5 kPa asemel 7 kPa imemisvõimsust) ja kaasas on kaks toruotsikut - üks pikem põrandate ja seinte või lagede jaoks, teine lühem diivanite ja autosalongi jaoks. Lisaks muidugi ka on vahetatavad otsikud: kõvemale või pehmemale pinnale, laiem põranda jaoks ja kitsam raskemini ligipääsetavate kohtade jaoks.

Lihtsalt puhastatav tolmukoguja on 0,5-liitrise mahutavusega, HEPA filter eemaldab ka mikromustuse ja allergeenid.

Aku kestab 40 minutit tava- ja 20 minutit võimsamas režiimis.

Alfawise AR182BLDC



See Alfawise´i tolmuimeja on väga suure imemisvõimsusega (18 kPa) ja pakub suuremat tolmukoguja mahtu - 0,8 liitrit. Tavarežiimis kestab aku 35 minutit, võimsamas režiimis 18 minutit.

Läbipaistva tolmukogujaga käepärane seade on ilma varreta kasutatav ükskõik kust kiiresti tolmu ja mustuse eemaldamiseks, pika varrega aga saab mugavalt põrandat puhastada. Motoriseeritud otsik sobib ka madratsite puhastamiseks - varre otsas asub lisamootor harja jaoks. Kui koristad pimedate kappide alt, siis paremini aitab sinna näha LED-esivalgustus.

Tänu oma soodsale hinnale ja korralikele tehnilistele näitajatele on see varstolmuimeja üks enimostetuid oma klassis.

Dibea DW200 Pro

Ulmelise disainiga Dibea varstolmuimeja on samuti võimas - 17 kPa imemisvõimega, nii pika kui lühikese varrega, töötab 30 minutit akult tava- ning 15 võimsamas režiimis. Tolmukoguja aga on kõige väiksem - 0,3 liitrit, kuid see-eest on masin kerge ja käepärane igasugustest keerulistest kohtadest tolmu eemaldamises. 0,3 liitrist tolmukogujast jätkub lahedasti kuni 120 ruutmeetri koristamiseks, mis on juba üsna suure elamise pindala.

Alfawise H6S



Alfawise´i juhtmevaba käsitolmuimeja on hea alternatiiv neile, kes kasutavad näiteks robottolmuimejat või mõnda suuremat masinat regulaarseks koristuseks, kuid tahavad lisaks väga mugavat pisikest käsitolmuimejat väiksemate pindade puhastamiseks. See seade sobib väga hästi ka autosalongide jaoks.

Imemisvõime on 7 kPa, aku kestab 25 minutit ning erinevalt teistest võib see masin imeda ka vedelikku. Tolmukoguja on 0,5-liitrine, vedelikku kogub 150 ml. Masin on varustatud pestava HEPA filtriga.