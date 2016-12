Tudengid manifesteerivad Euroopa Parlamendis

Eile esitlesid Euroopa Liidu tudengid “Digitaalse tuleviku-Euroopa manifesti”. Manifest kutsub üles Euroopa Liidu otsustajaid juba täna tegutsema selle nimel, et luua süsteem, mille raames on digitehnoloogia valdkondadel võimalik panustada Euroopa paremasse tulevikku.

Manifest anti üle Brüsselis toimunud üritusel, kus osalesid ka Euroopa Parlamendi liige Anneli Jäättenmäki, Euroopa Parlamendi asepresident ning Euroopa Parlamendi liikmed Ilhan Kyuchyuk ja Ramona Mănescu. Tudengid tõi kokku Huawei korraldatav rahvusvaheline õppeprogramm Seeds for the Future. Sellesse kõrgtasemel IKT talendiprogrammi valitakse andekaid tudengeid, kes saavad osaleda õppereisil Hiinasse.

Toetudes programmist saadud kogemustele ning olles ise noored inimesed, kes kasvavad üles Euroopas, õpivad tehnoloogiavaldkonna aineid ning kogevad pidevaid tehnoloogilisi arenguid, kirjeldavad nad oma unistusi digiteeritud tulevikust, aga ka hirme, mis nii suurte muudatustega kaasnevad.

Manifest kutsub üles Euroopa Liidu juhte täide viima tudengite visiooni tehnoloogiliselt täiustatud ühiskonnast:

tõstatades inimeste teadlikkust digitaalsete muutustega kaasnevatest võimalustest;

investeerides rohkem digitaalsetesse ja kultuuride vahelistesse oskustesse;

aidates kaasa rahvusvahelistele õppeprogrammidele;

parandades ligipääsu IKT-le ning digitaalset kaasamist;

luues digitaalse taristu, mis tegeleb aina kasvavate ühenduvusvajadustega;

luues turvalise netikeskkonna ja parandades andmekaitset.

„Kuna digitehnoloogiad toovad meie käeulatusse tohutult palju uusi võimalusi, tekib meil ka kohustus nooremate põlvkondade ees, tagamaks nende tehnoloogiate parima kasutuse. Täna esitletud manifest sisaldab ülevaadet noorte vajadustest ja ootustest nii, nagu nemad seda näevad,“ ütles Euroopa Parlamendi liige Ilhan Kyuchyuk.

„Globaalse tehnoloogialiidrina aitame Euroopa noortel areneda, luues neile samas ka rohkem töökohti ja arenguvõimalusi. Eelmisel aastal samal ajal lubasime, et järgmise viie aasta jooksul saadab Huawei 2000 Euroopa tudengit Hiina õppima ning meie peakontoris praktilisi kogemusi omandama. Kinnitan, et jätkame programmiga,“ ütles Huawei asepresident ning juhatuse direktor Chen Lifang, kes saatis tudengeid nende reisil Brüsselis.

„Ma nautisin igat hetke oma reisil Hiinas ning sain sealt unustamatult positiivsed kogemused nii Hiina kultuuri kui IKT osas. Nüüd on mul hea meel olla Brüsselis uue seiklusliku reisi raames,“ ütles IT Kolledži tudeng Mariana Maidla, kes käis tänavu Seeds for the Future programmi raames Hiinas.

„Huawei programm andis mulle tohutult palju unustamatuid kogemusi. Ma ei olnud kunagi mõelnud kodust nii kaugele reisimise peale, aga see kokkupuude Hiina kultuuriga tekitas tahtmise sinna tagasi minna. Huawei tutvustas meile uusi võimalusi ning aitas meil luua uusi suhteid, mida me tulevikus kindlasti edasi arendame,“ ütles University College Dublini tudeng Ellen Le Bas, kes osales samuti Huawei loodud programmis.

Praegu on 2011. aastal käivitunud programmi kaasatud 77 riiki kogu maailmas. Euroopast on kaasatud 27 riiki ning enam kui 700 noort on osalenud programmis selle algusest alates. Programmi eesmärk on 2020. aastaks tutvustada Hiinat vähemalt 2500 Euroopa tudengile.

Lae manifest alla siit [PDF]