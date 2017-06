Sülearvuti on abimees nii kodus, koolis kui kontoris

(Sisuturundus)

Plaanid soetada sülearvuti, sest tänapäeva nutiühiskond ei jäta muud valikut? Tõsi, kogu elu on kolinud internetti. Aga miks just sülearvuti? Miks mitte lauaarvuti või hoopis tilluke ja sulgkerge tahvel? Meie teame – sest sülearvutid koondavad kõigi teiste nutiseadmete parimaid omadusi. Sülearvutid on mõistliku suurusega, mõõdukalt kerged ning piiritult võimsad. Üks kvaliteetne sülearvuti teeb ära kodused tööd, abistab koolis teadmiste omandamisel ning saab hakkama ka kontoriseinte vahel. Kuidas aga leida see üks ja õige sülearvuti?

Vali optimaalne suurus

Pisikesed sülearvutid on nii nunnud või näevad suured hoopis võimsad välja? Ära vali arvutit välimuse põhjal! Juurdle, kus ning missugusel otstarbel sülearvutit kasutama hakkad. Otsusta, kas see hakkab kodus laual tolmu koguma või igapäevaselt kaasa reisima. Kas sülearvuti põhiline otstarve on meilide lugemine või hakkad sellel võimsaid töötlusprogramme jooksutama? Leides nendele küsimustele õiged vastused, oskad orienteeruda sülearvutite laias sortimendis:

Ekraani suurus 12-15 tolli;

Kaal 1-3 kg.

Ei ole mõtet soetada liiga väikest arvutit, millel töötamine on ebamugav. Ei ole tark panustada ka liialt suurele sülearvutile, mis on raske ja kohmakas. Kaasas kandmiseks on optimaalne suurus kuni 14 tolli ja 2 kilogrammi.

Sülearvuti puhul eelista matti ekraani

Kuigi esmapilgul tunduvad sülearvutid ekraani poolest ühesugused, on neil siiski olulisi erinevusi. Suurim vahe seisneb ekraani tüübis – läikiv või matt. Kumb siis on parem valik? Matti ekraani eelistada. Matile ehk mitteläikivale pinnale ei teki intensiivse valguse käes ebamugavat peegeldust, mis segaks arvutiga toimetamist. Eriti oluline on see omadus õues päikesevalguse käes töötamisel. Reeglina on läikiva ekraaniga sülearvutid küll taskukohasemad, kuid ka see kaalub üles kasutajamugavuse?

Pööra tähelepanu kõvakettale

Kõvaketast võib nimetada arvuti ajuks. Sellele salvestuvad kõikvõimalikud andmed ja failid. Just seetõttu tuleb kõvaketta kvaliteedile ning võimekusele erilist tähelepanu pöörata. Oled arvutikasutaja, kelle seade on tihtilugu failidest pungil? Siis selekteeri juba eos sülearvutid, mille kõvakettal on keskmisest suurem mälumaht. Lisaks mahule on aga veel ridamisi omadusi, mida soovitame jälgida:

Kõvaketta kiirus (pööret minutis);

Vahemälu maht;

Ühilduvus emaplaadiga.

Võimekas kõvaketas on sihtotstarbeline juhul, kui talletad arvutis suurtes kogustes andmeid või mängid mänge, mis eeldavad suurt jõudlust. Sülearvutid on varustatud erineva võimekusega kõvaketastega, sest kasutajate vajadused on erinevad.

Ära unusta aku mahtu

Millest tuleneb sülearvuti nimetus? Eelkõige sellest, et tegemist on kaasaskantava arvutiga. Sülearvutid, mille aku kestvus vaid paari tunniga piirdub, ei ole aga eesmärgipärased. Just seepärast enneta probleemi ning soeta vastupidava akuga eksemplar. Seejuures pane tähele, et suurema ekraaniga sülearvutid kulutavad rohkem energiat. Samas, väiksemad sülearvutid on juba eos pisema akuga, kuna nad ei tarbi sedavõrd palju elektrit. Siinkohal soovitamegi enne ostu sooritamist kõigi variantidega põhjalikult tutvuda.

Kui plaanis on soetada sülearvuti, siis õpi teiste vigadest! Ära lähtu hinnast, sest hind dikteerib kvaliteedi. Firmamärk ei näita alati, et tegemist on hea tootega. Sülearvutid on niivõrd erinevate omadustega, et igal tootjal on paremaid ja kehvemaid eksemplare. Lähtu tehnilistest andmetest! Ära usalda niivõrd reklaami, kui inimeste reaalseid kogemusi!

Mis kõige lihtsam – soeta sülearvuti 1a.ee nutipoest ning võid kindel olla, et tegid parima võimaliku valiku!