Võrdlus: tindiprinter vs laserprinter

Kuigi elame digiajastul, on dokumentide ning piltide printimine endiselt moes. Seetõttu ei ole ka printerid turult kusagile kadunud. Tõsi, arenenud on need kõvasti! Kui võtta võrdluse alla vana värviprinter ning tänapäevane laserprinter, siis on edasiminek meeletu. Kui Sinugi elu- ja tööolud nõuavad printeri soetamist, siis koduseks kasutamiseks on variante kaks: tindi- või laserprinter. Kumb siis valida? Missugused on kummagi masina plussid ja miinused? Miks on hinnad niivõrd erinevad? Nendele levinud küsimustele leiame kohe vastused.

Tehnoloogia on erinev

Tindi- ja laserprinter erinevad teineteisest eelkõige printimistehnoloogia poolest. Kui tindiprinteris kasutatakse tinti, siis laserprinter töötab tahma pealt. Võrreldes kahte nimetatud tehnoloogiat võib öelda, et tahmakassetid on veidi etemad. Tindikassetid on üsna kallid, saavad küllaltki kiirelt tühjaks ning vähese kasutamise tulemusel kipub tint kasseti sees ära kuivama. Seetõttu ei olegi soovitatav tindiprinterit koju seisma soetada. Samuti on tahma kvaliteet paberil silmnähtavalt parem, kui tindil. Samas on tindiprinter jällegi soodsam. 1a.ee nutipoes on müügil mõlemad variandid, seejuures täiesti taskukohaste hindadega!

Võrdle ka tehnilisi näitajaid

Laserprinter on tindiprinterist kallim. Millest see hinnavahe aga tuleneb? Nagu eelnevalt juba mainisime on üheks põhjuseks kvaliteet. Laserprinteri printimiskvaliteet on tindiprinteriga võrreldes parem. Kuna numbrid räägivad tihti rohkem, kui sõnad, siis toomegi välja mõlema printeri tehnilised omadused:

Laserprinter:

Printimiskiirus (mustvalge) kuni 70 lk/min;

Printimiskiirus (värviline) kuni 50 lk/min;

Max töökoormus kuni 300000 lk/kuus;

Resolutsioon kuni 9600 x 600 dpi.

Tindiprinter:

Printimiskiirus (mustvalge) kuni 37 lk/min;

Printimiskiirus (värviline) kuni 38 lk/min;

Resolutsioon kuni 9600 x 2400 dpi.

Seega edestab laserprinter tindiprinterit printimiskiiruse poolest põhimõtteliselt kahekordselt. Väga kiired laserprinterid leiad 1a.ee vastavast tootekategooriast!

Kui suurus mängib rolli

Kui palju on Sul printeri jaoks ruumi? Tundub naljakas küsimus, kuid tegelikult tuleb ka sellest asjaolust lähtuda. Tindiprinterid on reeglina pisemate mõõtmetega, kui laserprinterid. Kui ruumi printeri jaoks napib, kuid kindel soov on soetada laserprinter, siis uuri enne ostu sooritamist kindlasti aparaadi mõõtusid. Pole harv juhus, kui internetipoest tellitud laserprinter, mis pildil tundub kompaktne, osutub reaalses elus kordades suuremaks. Üllatuste vältimiseks võta mõõdulint kätte ning tee optimaalsed mõõdud kindlaks!

Laserprinterite valik on suurem

Kuna laserprinter töötab niivõrd efektiivselt, on seda tüüpi printerid levinumad. Printerimaailma tuntud tootjad nagu HP, Epson ja Canon kasutavad mõlemat tehnoloogiat, kuid teised firmamärgid panustavad eelkõige laserprinteritele. Kuna ettevõtetes, kus on printimiskiirus ülioluline, kasutatakse reeglina laserprintereid, siis on see mõistetav. Nõudlus dikteerib pakkumise! 1a.ee nutipoest leiab lisaks eelpool mainitule näiteks Samsung ja Brother kvaliteetset toodangut.

Fotode printimise võimalus

Oled nostalgiline ning armastad kõik fotod, maksku, mis maksab, ilmutada? Ilmutamine on ju üsna kallis, kas pole? Lõpeta mõttetu kulutamine ning soeta printer, millel on fotopaberile printimise funktsioon. Koduse printeri puhul jääb kvaliteet kindlasti tööstusliku printeri kvaliteedile alla, kuid lõpphind kaalub selle üles. Eriti mugavaks muudab protsessi see, kui printeril on olemas liidesed telefoni või fotoaparaadiga ühendamiseks. See annab võimaluse jäädvustada lemmikpildid paberile ilma arvuti abita. Mugav, kas pole?

Mida siis kokkuvõtvalt öelda? Tee kindlaks, mida ja kui suurtes kogustes printima hakkad. Vaata üle eelarve ning mõõda üle koht, kus uus printer Sind teenima hakkab. Kui need asjad on selgeks tehtud, siis astu näiteks 1a.ee nutipoodi ja vali sobiv eksemplar välja!