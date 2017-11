Idufirmade konkursi PowerUp! Eesti võitja on Ubik Solutions

InnoEnergy konkursi PowerUp! Eesti piirkondlikul finaalüritusel valis žürii parimaks säästva energia valdkonnas tegutsevaks idufirmaks Ubik Solutions’i, kelle loodud tehnoloogia võimaldab päikeseenergiat efektiivsemalt kasutada. Prototroni eriauhinna võitis Fuse Box.

„Teaduspargil Tehnopol on väga hea meel juba teist aastat korraldada energiavaldkonna startupidele suunatud võistluse Powerup Eesti finaali, mis toob kokku tugevaimad valdkonna ettevõtted,“ rääkis Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht Kairi Sülla. „Eelmise aasta Eesti eelvooru võitja PolarSol tuli hiljem konkursi Kesk- ja Ida-Euroopa finaali üldvõitjaks. Ka sel aastal oli Eesti eelvoorus kõrge tase ning mitmed ettevõtted suudaksid meid väga edukalt esindada Budapestis toimuvas finaalis. Žürii otsus oli siiski üksmeelne. Tänavune võitja Ubik Solutions paistis teiste hulgast silma näiteks sellega, et nende tehnoloogia on juba USAs ja Eestis patenteeritud ning nad ootavad hetkel Euroopa patenti.“

Kolmandat aastat järjest toimuvat konkurssi korraldab Euroopa suurim säästva tehnoloogia edendaja InnoEnergy. Konkursist võtab osa ligi 160 idufirmat 23 Kesk-Euroopa riigist. Eesti lõppvõistlusele eelnesid intensiivsed bootcampid. Töötube viisid läbi kogenud koolitajad ja juhendajad Petri Kajander ja Gleb Maltsev. Osalejatel oli võimalus testida oma ärimudeleid ja parandada esitlusoskusi.

„Tegemist oli väga hästi organiseeritud üritusega. Pean silmas mitte ainult Eesti finaalüritust ennast, vaid ka selleks ettevalmistavaid koolitusi ja korraldava meeskonna tuge, mis kõik kokku aitas maksimumi saavutada ja muutis finaalüritusel esinemise nauditavaks,“ rääkis Ubik Solutionsi tegevjuht Andre Lindvest. „See oli heaks võimaluseks end proovile panna, arendada oma esinemisoskust ja ärimudelit ning saada väärtuslikku tagasisidet, mida edukalt kasutada nüüd juba Budapesti ürituse ettevalmistuseks. Võib öelda, et tänane tulemus on hea näide sihikindlusest ja plaanipärasest tööst eesmärkide suunas. See on suur tunnustus kogu meie meeskonnale ja investoritele, kes on aastaid selle nimel pingutanud. Ubik Solutions on arendanud välja uudse Optiverteri tehnoloogia, mis võimaldab päikeseenergiat efektiivsemalt kasutada ja seda just kehvemates päikesevaestes ilmastikuoludes. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on eesmärk uue tootega turule jõuda hiljemalt 2018. aasta esimesel poolaastal.“

Eile õhtul toimunud piirkondlikus finaalis esitlesid kuus Eesti parimat säästva energia valdkonna idufirmat žüriile, investoritele ja ajakirjanikele oma uuenduslikke lahendusi. Žürii hindas osalejate professionaalsust, teadmisi ettevõtlusest ning nii meeskonna kui ka toote potentsiaali. Žüriisse kuulusid: Ivo Remmelg (Estban), Margus Uudam (karma.vc), Egert Valmra (Skeleton Technologies), Martin Goroško (Tallinna Teaduspark Tehnopol) ja Tomasz Jastrzębski (InnoEnergy). Inspireeriva ettekande pidas blogija, kirjanik ja maailmarändur Jesper Parve, kes kõneles läbi iseenda näite sellest, kui oluline on midagi soovides või unistades ka selle nimel tegutsema hakata.

Ubik Solutions esindab Eestit 22. novembril Budapestis toimuval PowerUp! suurel finaalüritusel, kus ta seisab vastamisi konkursi teiste piirkondlike võitjatega. Finaali võitjaid ootavad rahalised auhinnad (kuni 20 000 €) ning ligipääs mõjukale InnoEnergy Highway® kiirendile (investeering kuni 150 000€), mis aitab ideed ja projektid reaalselt turule tuua ning areneda edukateks ettevõteteks.

InnoEnergy on säästva energia valdkonna uuenduste eestvedaja Euroopas, kes toetab innovatsiooni ning investeerib sellesse igas tegutsemisetapis alates klassiruumist kuni lõpptarbijateni. Koos oma partnerivõrgustikuga loob Inno Energy kontakte kogu Euroopas, tuues kokku leiutajad ja tootjad, ülikoolilõpetajad ja tööandjad, teadlased, ettevõtted ja turud.

Tegutseme innovatsioonikoosluse kolmes suures valdkonnas:

hariduses eesmärgiga luua teadlik ja edasipüüdlik tööjõud, kes mõistab, mida eeldab jätkusuutlikkus ning mida vajab tööstus;

innovatsiooniprojektides, et tuua kokku ideed, leiutajad ja tööstus, võimaldamaks luua äriliselt atraktiivseid tehnoloogiaid, mis annavad tarbijatele reaalseid tulemusi;

äriloometeenuste valdkonnas, et aidata ettevõtjatel ja idufirmadel panustada oma innovaatilisi lahendusi Euroopa energia ökosüsteemi laiendamisse.

Nende valdkondade kokku toomine aitab neist igaühe mõju suurendada, kiirendab valmislahenduste arendamist ja loob soodsa keskkonna, kus pakkuda meie töö innovaatilisi tulemusi.

InnoEnergy asutati aastal 2010, seda toetab Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut.