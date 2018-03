Lendasime drooniga ja jäime autoga kinni

Võtke droon ja ilusad kaadrid tulevad uksest ja aknast, nii et harjavarrega peab eemale peksma.

Igatahes olen mina droonidest huvitatud ning meie videonägu Gert vihkab droone kirega, nagu vihkab keegi rollerimehi suveööl, kui järgmine päev peab tööle minema.

Kuna keegi meist drooniga varem lennanud ei olnud, sai võetud prooviks kõige lihtsam kopter, mis reaalselt ka mingit pilti suudab toota.

Uskumatu, et DJI sedavõrd turgu domineerib ning isegi nende Sparkil väga palju konkurente ei ole.

Spark on tore, väike, mahub karpi ja mahuks isegi taskusse, kui tiivad kokku klapiks. Selle probleemi lahendas uus Mavic air (kahjuks kallim ka).

Manuaalid on hiinlastele omaselt kohutavad ning kogu ühendamise protsess võttis meil pool tundi.

Proovisime lennata ainult mobiiliga – tehtav, aga kohutav.

Saime lisaks puldi, mille ühendamine võttis teise pool tundi ning kokku kulus ühe pisikese drooniga lendama asumiseks tund. Ilma manuaalita, Youtube´ita jne: unusta ära, et maast lahti saad!

Tehke see ära kodus, enne kui lähete kuhugi. Toas turvaliseks katsetamiseks võiks droonilt eemaldada propellerid, et see kogemata õhku ei tõuseks.

Drooni kaadrid on tarvis läbi mõelda. Spark on küllaltki aeglane ning pildil on päris pikk viide. Külma ilmaga peab 16 minutit lubatud aku parimal juhul 10minutit.

Kui esimest korda üritasime autot jälitada, oli selge, et kasutatavat materjali on kohutavalt vähe. Loomulikult oleks sellega üsna vaevata saanud ilusaid endleid või meisleid teha, kuid meie eesmärk on video.

Toimivaks lahenduseks tundus olevat otsesuunad, suured kaadrid. Vastasel juhul sõitis auto läbi ühe või teise kaadri serva ning materjali vaadates hakkas pea ringi käima ja tekkis soov oksendada.

Sparkiga eksimisruumi ei ole

Olgugi, et Spark suudab väga ilusa pildi teha 1080p resolutsioonis, on seda kahjuks natukene vähe.

Video, mida on mõistlik avaldada, on 1080p ning kehva kaadri korral ei ole midagi parata. 4k resolutsiooniga on praegu veel avaldada üsna mõttetu, kuid see-eest saab järeltöötluses 4x suurendada ning kaadrit nihutada kuhu tarvis.

Miks ja kellele droon?

Droon võib olla 10 € mänguasi, mis esimese puu pihta lennatakse. See võib olla võistlusvahend –Absurdne, kui kiiresti nendega lennatakse. Tööriist – Hea video, soojuskaamerad, jälgimine jne. Sihtgrupp, kuhu kuulume meiegi.

Fakt on see. et riiulisse seisma ei ole mõtet seda võtta, kui just pangakonto ei ole täis saamas. See ei ole ka GoPro, millel vajutad nupule ja saad perepildid kätte. Drooni ära lõhkumine on lihtne ning kaadri saamiseks ei piisa vaid randme liigutusest vaid ilusa pildi nimel on vaja harjutada ja vaeva näha..

Kindlasti on tarvis pulti ja vähemalt kahte akut.

Häda ja viletsus, kus ja kunas lennata tohib

Drooniga tohib lennata ainult maakohtades ilma piiranguteta, kuid sealgi võivad olla piirangud. Mujal, linnade ümbruses, tohib lennata kui sul on selleks taotletud luba.

Loa saamiseks läheb 3-5 tööpäeva ning eeldab 45€ riigilõivu tasumist, korra aastas.

Tsoonid, mis linnade ümbruses, kuid ei ole lennuteel, on võimalik taotleda ka aastane luba, kuid see eeldab lennuameti infotunnil käimist. Toimub keskmiselt korra või kaks kuus.

Lisaks on tsoonid, kus vahel on lubatud, vahel üldse mitte ning on tsoonid, kus peab luba taotlema lendamiseks vaid teatud kellaaegadel.

Iseenesest ei ole siin midagi ilmatu keerulist, kui süveneda, kuid samas ei tohi ka võtta lihtsalt drooni ning sellega põlve kõrgusel, oma tagahoovis tiirutada.

Ühteset kohta, kus kogu see info kättesaadav, ei ole olemas.

Jälgi meie tegemisi

Youtube: https://www.youtube.com/arvutimaailm

AM Instagram: https://www.instagram.com/arvutimaailm/

Gert https://www.instagram.com/cempstar/

Marko https://www.instagram.com/markohabi/

FB: www.facebook.com/arvutimaailm

Videos kasutatud tehnika.

Põhikaamera Canon 1DX Mark II Põhikaamera Canon 1DX Mark II https://www.canon.ee/for_home/product_finder/cameras/digita…

Canon 24-105 https://www.hinnavaatlus.ee/796939/canon-ef-24-105mm-f40-l-…

DJI Spark https://www.hinnavaatlus.ee/983719/dji-spark/

DJI Spark tutvustus.

https://store.dji.com/guides/dji-spark-highlights/

Casey Neistat https://www.youtube.com/watch?v=KwfD6Ybb5SU

Marques Brownlee https://www.youtube.com/watch?v=ZPY7dIz0GBI

Peter McKinnon https://www.youtube.com/watch?v=ljuE1vzLU24

Kuidas saada lennuluba

https://www.droon.ee/kuidas-hankida-lennuluba/

Millal on luba vaja

https://www.droon.ee/millal-on-vajalik-droonilennuluba/

Tsoon 9

https://www.droon.ee/tsoon-9/

Kaart

https://www.droon.ee/eesti-kontrollitud-ohuruumi-kaart/