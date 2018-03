Tarkvararobootika ettevõte Flowit kuulub nüüd eestlastele

“Ettevõte tegutseb peamiselt robootilise tööprotsesside automatiseerimise (RPA) valdkonnas, mis sisuliselt tähendab korduvate ja aeganõudvate tegevuste usaldamist robotile, et töötajatel jääks rohkem aega loovate tegevuste jaoks. RPA valdkonnas on meil rohkem kogemusi, kui ühelgi teisel Eesti ettevõttel ja kuna näeme sellel alal väga suurt kasvupotentsiaali, siis olime huvitatud ettevõtte ostust,” lisas Aavik, kes juhib ettevõtet alates 2012. aastast.

Flowit Estonia OÜ juhatuse liige ja tegevjuht Andres Aavik lausus, et kui Rootsi emaettevõte Knowit AB 2007. aastal Eesti üksuse rajas, siis pakkus tütarettevõte peamiselt tarkvara kvaliteediga seotud allhanketeenust eksport-turgudel asuvatele emafirma klientidele. Tänaseks on Eesti ettevõttest saanud iseseisev üksus, mille teenuste hinnad on samal tasemel emaettevõttega ja mille portfellis on ülekaalus Eesti kliendid.

Flowiti juhatuse liige ja äriarenduse juht Juhan-Madis Pukk lisas, et uuringute järgi on tänapäevaste infotehnoloogiliste lahendustega võimalik automatiseerida 45% tööst ja automatiseerimine puudutab seega valdavat enamikku töökohtadest, sh riigiameteid. “Meile meeldib mõelda Eestist kui e-riigist, kus on digitaliseeritud enamik avaliku sektori teenustest. Poliitikud räägivad sageli õhukese riigi kontseptsioonist, mille käigus oleks võimalik vähendada ametnike arvu kolmandiku võrra. Selleks, et see aga ka reaalselt võimalik oleks ja et alles jäävad ametikohad ei peaks töötama topelt koormusega, tuleks riigi infosüsteeme ajakohastada ning asendada kohmakad ja korduvad tööprotsessid tarkvaralahendustega,”sõnas Pukk.

Firma omanikud Andres Aavik ja Juhan-Madis Pukk sõlmisid tänavu jaanuaris tehingu Rootsi börsiettevõttega Knowit AB, mille käigus omandas senine juhtkond ettevõtte sajaprotsendilise osaluse. Tehing viidi lõpule sel nädalal toimunud avamisüritusega ja nüüdsest kasutab ettevõte nime Flowit Estonia OÜ.

Kuna ettevõtte tegevjuht, kollektiiv, töökorraldus ning isegi registrikood ei muutunud, jätkab Knowit OÜ sisuliselt uue nimega ning täielikult Eesti kapitalil.

Flowit on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb tööprotsesside automatiseerimise ning tarkvara kvaliteedi ja arendusega. Ettevõtte suuremad kliendid on Telia, NasdaqOMX, Luminor Pank ja Elering. Flowit annab tööd 16 inimesele ja ettevõtte käive oli 2017. aastal 1,1 miljonit eurot.