Microsoft Eesti juht Mart Mäe hakkab juhtima pilveteenuse lahendusi 24 riigis

Microsoft Eesti juht Mart Mäe hakkab uuel ametikohal juhtima Microsofti äriklientide pilveteenuseprojekte 24 riigis. Mäe ühines Microsofti meeskonnaga 2018. aasta kevadel Microsoft Eesti juhina ning tema peamine eesmärk on olnud pilveteenuste ja digitaalsete muutuste arendamine Eesti turul. Nüüd on tema uuteks ülesanneteks pilvepõhiste lahenduste äri arendamine 24 riigis.

Mardi töökoht jääb Eestisse ning osa tema töökoormusest jääb Eesti kohalike projektide ülevaatamiseks Microsoftis.

„Ma ühinesin Microsofti meeskonnaga nähes, kuidas ettevõtted otsivad uusi ideid ja võimalusi oma äri arendamiseks ning konkurentsivõime säilitamiseks digitaalses ajastus ning ma nägin, kuidas Microsoft saab neid aidata. Ärigrupi juhina 24 riigis Euroopast Aasiasse saan anda ettevõtetele võimaluse astuda järgmine samm efektiivse majandamise suunas. Muidugi on see kasulik ka Eestile, kui selliseid innovaatilisi protsesse juhitakse Eestist,“ ütles Mart Mäe.

Ta jääb ka kõneisikuks ja kohalikuks kontaktiks Eestis.

Renate Strazdina sai aga uueks Baltikumi juhiks Microsoftis, kelle hallata jäävad igapäevaprotsessid Eestis, Lätis ja Leedus. Renate Stazdina on seni Microsoftis töötanud Läti ja Leedu tegevjuhina viimased kaks aastat ning on kogenud projektijuht, kes on varem töötanud ettevõtetes PricewaterhouseCoopers ja Ernst & Young. Tal on doktorikraad arvutiteadustes Riia Tehnikaülikoolist.

„See on uus ja põnev väljakutse töötada korraga kolme Balti riigiga, mis on osati väga sarnased, aga samas väga erinevad. Mart ja Hristo Manov on teinud väga head tööd viimastel aastatel juhtides Microsofti Eestis ning tänu neile on ettevõte tuntud kui üks parimaid tööandjaid oma regioonis. Koos Mardi ja kogu meeskonnaga olen ma kindel, et me suudame jätkata seda edulugu,“ ütles Renate Strazdina.