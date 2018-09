VIDEO - Kuidas filmida paremini

Filmida võid ükskõik millega, kasvõi telefoniga, kuid meie silm on mingite asjadega harjunud, mis lihtsalt näevad ilusamad välja, kui mõned teised.

Arvutimaailma toimetuses ei ole keegi käinud filmikoolis ning kogenud silma on see juba üsna eos märganud.

Õnneks see annab meile võimaluse teha asju teisiti ning meid ei piira liialt koolitarkus.

Mitte et meile õppida ei meeldiks, kuid õppimiseks on ka teisi võimalusi.

Panime kokku mõned näpunäited autode filmimise näitel, kuidas meie oma videoprojekte üles ehitame ning mis alustavale videohuvilisele võiks kasulikud olla.

Loomulikult ajapiku tulevad kohandused ning oma käekiri, kuid esialgu aitavad need märksõnad salvestatud materjali paremini kontrolli all hoida.

Eeltöö

Salvestus

Järeltöötlus

Kokkuvõtvalt mõtle video peas kaadrikaupa, üleminekute täpsusega läbi ning võtteplatsil mine kindla peale välja.

