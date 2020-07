Südasuve soodustused: Gearbestis on puhkuseaja hinnad

(Sisuturundus)

Kohe on saabumas aasta kõige puhkuserohkeimad ajad. Räägitakse, et juuli viimasel reedel on tavaliselt tööl kõige vähem inimesi. Selleks, et puhkuse ajal endale midagi hea hinnaga lubada, on palju asju südasuve kampaanias saanud uued head hinnad.

Siin on kogu kampaania, allpool aga mõned paremad palad.

Lasergraveerija - 236 eurot

Kui ilmad kisuvad vihmaseks, on paras midagi kodus nokitseda. Lasergraveerijal ORTUR Laser Master on piiramatud võimalused: saad nii puidule, paberile, papile, nahale, plastikule, kangale kui vineerile kirjutada valitud täpsusega. Maksimaalse 300 dpi täpsusega pilt on juba nagu trükikvaliteedis.

Kui esialgu ise veel oma kunstimeelt sajaprotsendiliselt ei usalda, on võimalik graveerida valmiskujundeid ja kirjasid, tarkvaraga kohendada väljatrükki ja teha isegi eritoonilisi graveeringuid. Võid ka ruumilisi asju välja lõigata õhemast vineerist, pannes neist kokku 3D ehitisi, skulptuure või masinaid.

100 LED-iga päikesepaneeliga aialamp - 13 eurot 2 tk

Kui vajad välisvalgustust, aga kaablite vedamine ja seinte puurimine tundub liiga radikaalne ettevõtmine, siis veel mõned päevad kestab südasuvine kampaania neile saja LED-iga IP65 veekindlusklassiga seinalampidele: 13 euroga saad kaks tükki.

Päikesepaneelid on uusima tehnoloogiaga 19% efektiivsusega (monokristall-silikoon), 100 LED-i annavad heleduseks 600 luumenit. Ka külgedel asuvad LED-id tagavad valgustuse 270 kraadi ulatuses.

Liikumisanduriga saad panna tule süttima ka ainult siis, kui toimub (pimedal ajal) liikumine.

Xiaomi Redmibook 16 - mobiilne sülearvuti alla 700 euroga



Xiaomi sülearvutid on Eestis vähe tuntud, kuid maailmas teada kui erakordselt õhukesed ja hea koostekvaliteediga seadmed. Praegu saab suure ekraaniga 16-tollise AMD Ryzen 4700U/4500U sülearvuti kätte alla 700 euroga, kui kasutad kupongikoodi V4F9935A229EB001. Lisandub postitasu ligi 35 eurot Eestisse Priority Line´iga, kuid makse ei lisandu, kuna seade tuleb kohale Euroopa Liidus asuvast laost.

Vaata ülalolevast videost sülearvuti põhjalikku ülevaadet.

Alfawise V8S Max UV Sterilization Wet and Dry - 158 eurot



Nüüd, kui lisaks tolmu imemisele oodatakse kodurobotilt ka desinfitseerimist ja niisket pesu, sobib hästi Alfawise´i alla 160 eurot maksev kesksuvesoodustusega robottolmuimeja. 1800 Pa võimsusega saab see hakkama ka kohevatelt vaipadelt imemisega ning desinfitseerib kõik pinnad käigupealt UV kiirgusega, mis tapab viiruseid ja baktereid, eemaldades veel kõrvaltoimena halva lõhna.

Ühe veekogusega saab mopiga niiskelt puhastada kuni 250 ruutmeetrit, tolmukoguja töötab ligi 150 ruutmeetri pinna puhastamisel, olenevalt muidugi põranda mustusest. Kampaania kestab veel kaheksa päeva või kuni kaupa jätkub.