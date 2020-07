Apollo kinopass - kas päriselt ka hea pakkumine või mitte?

Apollo kino teatas, et pakuvad edaspidi võimalust sõlmida kuutasulise lepingu, kus saab vastavalt kas 9,99, 12,99 või 19,99 euro eest kuus piiramatu arv kordi kino külastada, kui külastused vastavad etteantud tingimustele.

Nagu iga kuutasulise teenusega, kus on hinnad "alates", tekib küsimus, mida selle eest siis tegelikult saab ja kas see on ka päriselt nii soodne, kui tundub.



Portaal Diktor kirjutab nii.

Kui Geeniuse portaalist uudist lugesin, viskasin näpud püsti: äge, uurime täpsemalt.

Kuskil ei ole avalikult kirjas, mis hinnad on "alates 9,99" ja rohkem infot ei ole, siis on vaja Apollo portaali külastada, kus samuti hindu ei ole.

Hindade nägemiseks on vajalik sisselogimine.

Sealt hakkas aga kadalipp pihta: konto olemas, ligi ei pääse. Sisestan andmed, ütled, et logi ID kaardiga, kontrolli andmeid - OK. Saan sisse, siis ei avane vähemalt minu kasutajatunnusega kinopassi valikud üldse.

Õnneks tuttavad Itimehed nägid süsteemis avatud võimalust ning andsid mulle geneerilise lingi, kust piletihinnad ära näen.

Kõige soodsam pakett, ehk ALATES 9,99 € lubab kinos käia E-R 10-17.

Keskmine tase - 12,99 € ehk E-N terve päeva, R kuni 17 ning mingid VIP üritused, mille sisust ei ole kuskil sõnagi (vist eri esilinastused? Sest tavalised esilinastused on juba paketis). Lisaks veel Kristiine Kinorestorani pileti soodustusega 5 € (soodustuseta on 10 € - püsikliendile 10% soodustust).

Kõige kallim, preemiumpass ei oma ajapiirangut, on staaritoolid ja kinorestoran 3,5 €. Sünnipäeval pead ise pileti välja nõudma: sünnipäevakingituse lunastamiseks tuleb kirjutada nädal enne või peale oma sünnipäeva kinopass@apollokino.ee, mille järel saadetakse kehtiva Apollo Preemiumpassi omanikule elektroonilised Apollo Star kinkepiletid.

Võrdluseks

Cinamonil on 10 külastusega vautšerid, millega tuleb ühe pileti hinnaks 6,5 eurot.

Mis on Kinopassi lisatingimused?

1. Ilgelt tüütu kinopassi lõpetamine.

Kinopassi lõpetamiseks tuleb saata digiallkirjastatud lepingu lõpetamise avaldus e-postile kinopass@apollokino.ee. Kui avaldus esitatakse kuni 5 päeva enne Kinopassi makseperioodi lõppu, lõppeb leping avalduse esitamisele jägneva makseperioodi viimasel päeval.

2. Miinimumperiood 90 päeva.

Minimaalne Kinopassi liitumisperiood on 90 päeva, kuid leping kehtib tähtajatult.

3. Ühte filmi võid vaadata vaid ühe korra.

Apollo Kinopassiga kaasneb igale filmile üks tasuta kinopilet. Kui on soov vaadata filmi mitu korda, tuleb edaspidi soetada Apollo Klubilise pilet.

4. Kinopassi paketi muutmine on järjekordne peavalu - miks te ei soovi minult rohkem raha saada?

Kinopassi muutmiseks tuleb kehtiv leping lõpetada ning seejärel uus sõlmida. Ehk sama nagu punkt 1 ja siis uuesti liituda. Lepingu lõpetamiseks tuleb täita lepingu lõpetamise avaldus ja saata digiallkirjastatud avaldus e-postile kinopass@apollokino.ee.

Kas siis on odavam või mitte?

Sõltub. Kui lähtuda tavalisest kinokülastajast või voucheri, kinkekaardiga külastaja käitumismustrist, siis ei ole.

Enamikul ei ole aega käia keset tööpäeva kinos. Kooliõpilastele või pigem nende vanematele on see kindlasti arvestatav sääst (alaealised ise ei saa kinopassi osta). Ülejäänud, kes käivad peale kella 17 kinos või nädalavahetustel, peaksid välja käima 13 €, kui nad ei plaani reede õhtul või nädalavahetusel kinos käia. Või 20 €, mis tähendab, et kino peaksid külastama vähemalt korra nädalas, et see ära tasuks. Üksiku inimesena kino lähedal elades, eriti kui telekat ei ole, siis miks mitte.

Telia televisiooni odavaim pakett maksab 6 € kuus, lisaks on sul telekat tarvis ning kõige uuemaid filme ikka ei näe.