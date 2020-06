VIDEO - Õpi Virgo Haaniga pildistama naturaalse valgusega

Tihti ei ole välke kaasas ning nende üles panek, kasutamine on parajalt tüütu. Ometi on meil kasutada kõige suurem valgusallikas maal: Päike.

Päikese nurgast, kellaajast ning asukoha valikust sõltub väga palju.

Virgo Haani, kes õpetas meid eelmine aasta tegema liikuvaid fotosid

Tegi neli portreesessiooni: sama modell, asukoht, erinevad kellaajad, erinev positsioonid.

Üsna selgeks sai, et Mõni hetk on elus ilusam kui teine, mõni hetk on kohe väga, väga ilus.

Sama käib naturaalse valgusega pildistamise kohta.

Video on päris pikk ning vaatamiseks tasub aega varuda.