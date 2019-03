Kuidas teha liikuvaid fotosid?

Kuidas tehakse liikuvaid fotosid, mida selle jaoks vaja?

Videos tutvume just Cinemagraafia köögipoolega ning jagame näpunäiteid, kuidas seda ka ise teha.

"Teeme juttu" on uus seeria, mis külastab erinevaid loomemaastikul tegutsevaid inimesi.

Ronime uksest ja aknast sisse, et näha köögipoolt ja see ka teieni tuua.

Esimene episood on pühendatud liikuvate fotode imelisele maailmale, mida avastame koos Eesti number 1 cinemagraafi Virgo Haaniga.

Videos saame teada, kuidas Virgo selle maailma leidis, kui ka praktilised näpunäited käepäraste vahenditega hürbiid-foto valmistamiseks.

Virgo Haan: https://flixel.com/VirgoHaan/

Virgo Instagram: https://www.instagram.com/virgohaan/

Modell cinemagraafil https://www.instagram.com/lisetealtma/