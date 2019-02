VIDEO: Kolm Kastikat samal põhjal. Kas parima Navara tegi Renault, Nissan või Mercedes?

Meid on ammu intrigeerinud kastikate kontseptsioon: Kas see auto saab olla mingil momendil mõistlik valik.

Proovisõitu tegime kolme Navara kastikaga, mis kõik kannavad erineva tootja kaubamärki.

Milline neist on kõige parem?

Navara platvorm on kiidetud oma multilink vedrustuse tõttu, mis teeb selle juhitavuse ja sõidumugavuse paremaks nii tüjalt kui täislastis.

Nimelt on tarbesõidukid, mis asjade transpordiks mõeldud tühjana üsna ebamugavad ja rahvakeeli kitsed.

Proovisime Nissan Navara, Renault Alaskanit ning Mercedes-Benz X-classi, mis kõik on sisuliselt sama auto.

Veoskeem, mootor, veermik ja kahel esimesel ka absoluutselt kõik muu, kui tootja märk ja nimi passis välja jätta.

X-class on seevastu teistest suudetud teha seest avaramaks, heli rohkem summutatud ning üldse tunnetust muudetud luksuslikumaks.

Kas see on lisa 10000€ põhjendab, sõltub juba sellest, palju see embleem sulle väärt on.

