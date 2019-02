5-aastane Gearbest uues kuues! Sel puhul droonid ja eluks vajalik palju odavamalt!

(Sisuturundus)

Gearbest, üks suurimaid e-poode maailmas, sai viieaastaseks. Üle 40 miljoni registreeritud kasutaja, maailma veebilehtede edetabelis (Alexa järgi) 218. kohal ja online-kaubanduse ostukeskkondade edetabelis esimene - sel puhul tasub teha suuri soodustusi ja need tulevad siit.

Kui lähed Gearbesti lehele, siis märkad kindlasti, et palju on muutunud. E-poel on nüüd uus logo, lihtne ja sõbralik:

Teiseks, veebidisain on muutunud, eriti aga mobiilivaate osas. Veeb on nüüd palju mobiilisõbralikum.

See on alles algus. 13. märtsist läheb lahti hindade kevadine üles-soojendamine ja 19. märtsist tuleb tõeline sula. Aga juba praegu ei ole vaja talviselt tagasihoidlik olla, sest droonid ja kodumajapidamiseks vajalikud asjad läksid just odavamaks.

1. Droonid odavamaks - kohe väga palju odavamaks

Esimene suurem kampaania läheb lahti droonidega. Väga paljud on -35% odavamad: Xiaomi, DJI, MJX ja teised. Lisaks ka mudelautod ja mudellennukid.

2. Kodumajapidamiseks vajalik kuni -70%

Siit leiad soodsaid pakkumisi kuni -70% hinnaga. Näiteks juhtmevaba Xiaomi laadija, reisikäru, mängukonsool, rattahoidik mobiilile ja palju muud.

3. Ilutooted kevadeks -20%

Kevadine allahindlus ilutoodetele pakub soodsalt näiteks elektrilisi hambaharju, kaelamassaažipatja, nutikaalu, vererõhumõõtjat jm. Osa asju tulevad kohale viie tööpäevaga.