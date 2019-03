Sünnipäev kohe käes! Gearbest 5 peojuht

(Sisuturundus)

Alustame Gearbesti 5. sünnipäeva peojuhiga. Maailma üks külastatuimaid e-poode saab märtsi lõpus viieaastaseks ja loomulikult ei hoita sel puhul hindasid kõrgel - need kukuvad ja sünnipäeva puhul kohe hoogsalt. Selleks, et selles kupongi- ja allahindlus-sajus orienteeruda, on siin väike peojuhend.

Alusta nendest kupongidest

Kõigepealt salvesta ära või jäta meelde need neli kupongi, sest nendega saad allahindlust ka siis, kui kasutad teisi kuponge, ehk need siin tagavad puhta võidu:

Need leiad gearbesti 5. sünnipäeva peojuhisest, klikates "Discover Deals".

Osta kaks, maksa...

Siit leiad pakkumised, mis lubavad: osta kaks, saad 50% hinnast alla. Võid leida kodu ja aia, mänguasjade, telefonilisade ja moetoodete seast.

Kuni -70%

21. märtsil on see õige päev. Sel puhul on osa kaupasid kuni -70% odavamad. vaata järgi ja valmista ette siin.

Ja nüüd midagi spetsiaalselt sulle

Siin on tõesti tohutult pakkumisi ja üsna keeruline valida. Nüüd valime välja midagi spetsiaalselt huvitavat. Vaata järgi:

Kiirlaadija, juhtmevaba, üliõhuke ja 10 W - 17,80 €

Kuue USB pordi ja ekraaniga nutikas laadimisjaam - 14,24 €

Aitab lõhnakuuskedest. Elektrooniline õhupuhasti - 11,73 €

Asjade Internet autosse - rehvirõhu andurite komplekt 40,66 €

Puldiga juhitavad LED-küünlad, 3 tk - 6,23 €