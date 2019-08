Küsitlus ja auhind: millisest imevidinast tahaksid lähemalt lugeda?

Oleme testinud erinevaid Hiinast saabunud imeasju ja tehnoloogiavidinaid, millele mõnikord on toimetusel raske otstarvet leida, aga siis selgub, et paljudele lugejatele on seda kindlasti vaja. Nii juhtus ka mitmete kodurobotitega. See, kellel on suurem elamine või rohkem laiskust, kasutaks heameelega kõikvõimalikke koduroboteid aknapesuks või muruniitmiseks, sõidaks tööle elektrilise monorattaga, paneks lauale minikonditsioneeri, peseks nõusid kergesti teisaldatava pisipesumasinaga jne.

Mis on näiteks ülaloleval pildil ja milleks seda kasutatakse? Oleme selliseid nn Hiina imesid kogunud ka eraldi rubriiki Hiina Ime, mida nüüd on aeg täiendada.

Proovime mõttetuid vidinaid, millel vajalikku otstarvet pole ja mis lihtsalt keskkonda saastavad ja ressursse raiskavad, mitte pakkuda.

Lisa nimekirja uudne, veider, hädavajalik vms tehnikavidin, millest enamus ei tea midagi või ei oska sellele kasutust leia. Hea, kui lisad ka põhjenduse, miks see vidin väga vajalik on.

Kõigi vastanute vahel loosime välja toimetuse ühekordses testis osalenud aknapesuroboti, millest kirjutasime siin. Roboti andis testida Gearbest.

Küsitlus kestab 18. augustini 2019.