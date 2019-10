Canon kuulutas välja 1Dx III tuleku

Oleme oma produktsioonis kasutanud Canoni lipulaeva juba mõnda aega.

Vana 1Dx II 3 aastat vana kaamera, kuid siiani hinnatud kaamera oma robustse disaini ning töökindla, usaldusväärsete funktsioonide poolest, mis annavad sama ja ootuspärase tulemuse.

Nüüd siis Canoni poolt ametlikult, et uus on tulemas. Parem kui kunagi varem (Oleks imelik, kui ei oleks)

Kuid Canon on seda ennegi uusi kaameraid vanaga võrreldes kohitsenud. Õnneks mitte lipukatega.

Kere väga palju ei muutunud võrreldes eelmisega.

Võtmesõnadeks kiirus, kiirus ja veel kord kiirus.

Igatahes uus sensor, uus autofookus, võimalik, et ka uus protsessor, kiirem kommunikatsioon, 10bit HEIF formaadis pildid

Videos võimalik teha, kuni 10bit 4:2:2 Canon Log profiiliga 4K60fps kaamera siseselt.

Samuti kaamera sisene RAW formaat on toetatud nii videos kui fotos.

Kaameral on sisse ehitatud Wifi, bluetooth, GPS ning ühilduvus lisaks juhtmevaba faili edastajaga WFT-E9 (mille kohta hetkel infot ei leinud), mis lanseeriti koos C500-ga ning 2 CFexpress pesa.

Ilmastikukindel, veel mõned väikesed muudatused, nagu valgustusega nupud, mugavustamised jne.

Seega vana hea, aga parem.

Hinda ei tea, kuupäeva ka mitte.

Arvatavasti käesoleva aasta lõpp või uue algus ning hinda 6-7000€

Kas see ka konkurentsivõimeline on, näitab vaid aeg.

Täpsemalt, koos selgitustega ja mõttearndustega Jared Polani videos.

Ära märgiti ka töötamine uute sensoritega ning EOS R-i professionaalsem versioon.

Kinnitati ka uusi RF objektiive.

Näiteks defokusseerimisega 85mm objektiiv, millest teadsime, kuid nüüdseks selge hind ~2999$, ehk 300$ rohkem, kui RF 85mm F1.2 (€ veel ei ole avalikult öeldud)

Samuti kinnitati 70-200mm F2.8, mis tuleb paraku välise zoomiga (objektiiv läheb zoomides pikemaks) Hinnaga 2699$