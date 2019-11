MacBook Air VS MacBook Pro – kumb on parem tööarvuti?

Foto: Shutterstock.com

Otsid uut tööarvutit? Apple oma kvaliteedi ja kasutajamugavusega on parim valik. Kas eelistada aga MacBook Air või MacBook Pro mudelit? Mõlemal on omad tugevamad küljed, 1a.ee teeb väikese kokkuvõtte!

Miks eelistada tööarvutina just MacBook arvutit? Kuna arvutiga töötamine tähendab pikki töötunde, mahukaid faile ja programme, mida jooksutada ning eeskujulikku kiirust, siis MacBook täidab kõik need kriteeriumid. Kas valida aga Air või Pro mudel?

Ekraan – väga sarnased, samas erinevad



Kui vaadata mõlemas mudelis kõrvuti 4K filmi, on erinevust peaaegu võimatu tuvastada. Värvid on väga teravad ja erksad ning elutruud. Kui nüüd aga tehniliseks minna ja ekraane kolorimeetriga võrrelda, siis toodab MacBook Air 100% sRGB spektrist, kuid MacBook Pro skoor on 165%. Samuti kiirgab Air mudeli ekraan 343 nit heledust, Pro skoor on aga 428 nit.

Seega, kui kuva kvaliteet on sinu töös esmatähtis, on MacBook Pro ekraan parema võimekusega.

Disain – esinduslikkus mängib rolli

Enamikul MacBookidest on sama tuttav alumiiniumist esteetika, kuid üks neist on saadaval moodsama tooniga. Kuigi nii Air kui ka Pro on saadaval nii halli kui ka hõbedase värvitooniga, on kuldne saadaval ainult Air mudelil. Tegelikult on lausa hämmastav, kui palju värvitoon võib sülearvuti väljanägemist parandada.

Kui otsid silmapaistvat disaini, siis kuldses kestas Air mudel ei jäta kedagi külmaks!

Klaviatuur ja touchpad

Nii MacBook Air kui ka Pro sisaldavad Apple'i 4. põlvkonna Butterfly-lülitusklaviatuuri, mis pakub madalaid, klõpsatusega klahve, millega kohanemine võib võtta veidi aega. Kui testida aga mõlema mudeli klaviatuuri 10 sõrmega kiirtrükkimisel, siis on tulemus täpselt ühesugune. Seega kiire trükitöö puhul on mudelid võrdsed. MacBook Pro 5,3 x 3,2-tolline puuteplaat on pisut suurem kui Airi 4,6 x 3,1-tolline puuteplaat, kuid suuruse erinevus ei tee kumbagi paremaks.

Kokkuvõttes võib öelda, et MacBook Pro ja Air mudelid on väga sarnased ning sobivad ideaalselt tööarvutiks.