11.11 - suur sügisene ostupidu on käes, õige aeg e-poest kingid ära tellida

(Sisuturundus)

11. november on Hiinas üksikute püha, kuid juba aastaid on see olnud ka suur e-poodide kampaaniate päev, illal müüakse juba rohkemgi kui Mustal Reedel või Digitaalsel Esmaspäeval. See on ka just parajasti selline aeg, millal kaugest e-poest tellides võid kindel olla, et kingiks ostetud asjad just jõulude eel kohale jõuavad.

Praegu varakult soodukaga ostes oled veel lisaks ka korralikult rahaliselt võitnud. Gearbesti 11.11 ostupidu juba käib ja siin on juhend ning mõned näited, kuidas ja mida tasub osta.

Alusta kõike kokku koondavast 11.11 kampaanialehest

Kõik sooduspakkumised, kampaaniatooted, mängud ja kupongid leiad spetsiaalselt 11.11 maandumislehelt. Iga päev Gearbesti sisse logides kampaania ajal teenid 3 dollarit, 11. novembril võid aga leida oma konto rahakotist ka lisaks 11 dollarit. Selleks peab olema kaheksa päeva järjest sisse loginud iga päev.

Praegu käib ka 48 tunni kampaania, mille jooksul on mõnedel toodetel hinnad kukkunud seninägematult madalale.

Mõned näited siin:

(kupongidega GBMINOTE10EM, GBMINOTE10, GBMINOTE10FB kuni kaupa jätkub 453 eurot)

(kupongiga GBOP7T1111 veel soodsam)

(kupongiga GBMI9TPRO veel soodsam)

Kui aga ei viitsi oodata ettemääramata aja, võid leida hea hinnaga pakkumisi ka kohalikest ladudest, kust jõuab tellimus kohale kuni viie päevaga. Eesti tellijate jaoks asuvad kiired laod Tšehhis, Poolas, aga ka mujal Euroopas, kust saabudes ei ole vaja ka lisamakse tasuda, nagu muidu on väljastpoolt Euroopat saabuvatel kallimatel kaupadel.

Viie päeva tooted leiad siit kampaanialehelt:

Veel huvitavaid leide

Siin oleme välja noppinud veel mõnesid huvitavaid tooteid just Eesti ostja jaoks, mis võiksid sobida nii jõulukingiks kui iseendale, lisaks veel väga hea hinnaga.



Alfawise Watch 6 - 36,2 eurot. See on ülisoodsa hinnaga nutikell, mis näeb välja nagu kümme korda kallimad kellad, kuid pole sellepärast veel kümme korda kehvem. Kõik oluline on olemas: 47 mm suur ümmargune värviekraan, pulsi- ja sammulugeja, vererõhumõõrja, vere hapnikusisalduse mõõtja, seitsme spordiala jälgija, kõnedest teadaandmine, äppide teated jne. Aku kestab 10 päeva.

GPS-moodulige pardakaamera Mi 70mai Pro Dash Cam - 59 eurot. 2592 x 1944 pikslise eraldisvõimega Full HD-st parema kvaliteediga pardakaamerale saab külge liita ka GPS-mooduli, et pildile asukoht juurde lisada. Laia 140 kraadise vaatenurgaga kaamera näitab pilti väikesel ekraanil ja oskab ka mitmeid tehisintellektiga toetatavaid tarku lisafunktsioone: udu eemaldamist, öörežiimis selgema pildi eraldamist mürast, 24h parkimisvalvet, realpüsimise hoiatust, kokkupõrkehoiatust jne.



Xiaomi Redmi AirDots - 17 eurot (pool hinnast alla). Väga head ja soodsad Xiaomi nõõpkõrvaklapid on hinnaga, millega ei saa isegi nimetuid seda tüüpi klappe alati kätte. Mobiiliga ühenduvad need üle Bluetooth 5, aku kestab klappidel endal 4 tundi, koos laadimiskapsliga on koguaeg 12 tundi.



Alfawise P2 HEPA Smart Air Purifier - 59,79 eurot. Kuigi meil on õhk tunduvalt parem kui Delhis, võib teinekord toas õhupuhuts muutuda ikkagi kehvaks - eriti, kui elad avatud köögiga elutoas või kasutad ahjukütet või kui akna taga on elava liiklusega tänav. Pole mõtet kõiki saasteaineid ja baktereid sisse hingata, need eraldab õhust meditsiinilise HEPA filtriga õhupuhastaja. Saad selle ühendada ka Mi targa kodu äpiga, et õhupuhust kontrollida ja puhastajat sisse-välja lülitada.