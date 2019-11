Kust saada raha? Viis võimalust iduettevõttele

Paljud alustavad ettevõtjad puutuvad varem või hiljem kokku investoritelt kapitali kaasamise vajadusega. Kelle poole pöörduda, kui idee on olemas, kuid maailma vallutamiseks jääb rahast puudu?

Iduettevõtja saab oma idee elluviimiseks kasutada mitmeid erinevaid rahastusvõimalusi ning investorit on võimalik leida ka neil ettevõtjatel, kelle ainukeseks varaks ongi maailma muutev idee.

Eesti era- ja riskikapitali turul on täna hinnanguliselt saadaval üle 500 miljoni euro, mis jõuab iduettevõteteni era- ja riskikapitaliinvesteeringute kaudu läbi kahe Balti Innovatsioonifondi ja Estfundi, mida veab Eesti poolelt KredEx. Arvestades Eesti väiksust on number vägagi märkimisväärne. Kust aga alustada investorite otsinguid?

1. Kogukonnaga ühinemine

Eesti iduettevõtetel on tänaseks kogunenud muljetavaldavad kogemused ja oskused edukate ettevõtete ehitamiseks ning õigete kontaktide ja partnerite leidmine loob õnnestumiseks vajaliku vundamendi.

Eestis ühendab ja toetab iduettevõtjaid Startup Estonia. “Veel enne potentsiaalsete investorite juurde jõudmist tasub alustaval ettevõttel ühineda startup-kogukonnaga ja olla selle aktiivne liige, et luua koostöösuhteid ja saada vajalikke ärikontakte. Eesti startup-kogukond on väga toetav ning hea meelega jagatakse nii teadmisi ja parimaid praktikaid kui ka oma kogemusi,” soovitas Startup Estonia juht Maarika Truu.

Silma tasub peal hoida ka alustavatele ettevõtetele mõeldud konkurssidel ja inkubaatoritel, kust lisaks esimesele investeeringule võib leida mõttekaaslasi ning saada oma idee edasi arendamiseks professionaalset nõu ja tuge.

2. Sõbrad, sugulased ja sõgedad

Alustav ettevõtja võib oma veenmis- ja müügioskused proovile panna eelkõige oma lähiringis. Paljude iduettevõtete esimesteks investoriteks on sõbrad, perekond ning inimesed, kellel on ideesse usku ja ka julgust sinna investeerida.

3. Ühisrahastamise platvormid

Ühisrahastamise platvormid pakuvad võimalust kaasata investoreid kiiresti ja efektiivselt ning platvormide võimalusi kasutavad nii varases arengufaasis olevad ettevõtted kui ka juba esimest edu saavutanud ettevõtjad, kes tahavad oma tegevust laiendada.

Näiteks Eesti jäätisetootja La Muu kaasas investeerimisplatvormi Funderbeam kaudu korraldatud rahakaasamise kampaania kaudu üle tuhande investori ja 600 000 eurot. Elektrijalgrataste tootja Ampler Bikes kaasas sügisel 2,48 miljonit 1200 investorilt. “Tavaliselt ootab platvormi kaudu investeerija, et raha tõstval ettevõttel on olemas vähemalt esimesed maksvad kliendid ning investorid, kes on äriideele oma "õnnistuse" juba andnud. Erandkorras saab rahastust taotleda ka käibe-eelses või prototüübi faasis, kuid siis peab usaldust äratama ideed elluviiv tiim,” selgitas Funderbeami Balti regiooni juht Ardo Mardisoo.

4. Ingelinvestorid

Varase faasi investeeringud on äärmiselt riskantsed, kuid kuna võimalikud tootlused on suured, leidub nii Eestis kui ka lähiriikides suurte kogemustega varakaid eraisikuid, kes on valmis investeerima iduettevõtetesse oma raha, aega, teadmisi ja kontakte.

Selliseid investoreid nimetatakse äriingliteks ja neid ühendab Eesti Äriinglite Võrgustik EstBAN. “Ainult ideest ei piisa. Ingelinvestorid ootavad, et ettevõtte ärimudel oleks valmis ja testitud, ettevõttel peaks olema toote beta-versioon või prototüüp. Samuti peaksid asutajad olema ettevõtte rajamisele 100% pühendunud,” ütles EstBAN’i tegevjuht Anu Oks.

5. Era- ja riskikapitalifondid

Hilisemas arengufaasis jätkavad iduettevõtete rahastamist mitmed era- ja riskikapitalifondid. Ideest siin enam ei piisa - iduettevõttel peab olema meeskond ning töötav teenuse või toote prototüüp.

Era- ja riskikapitalifondid ei piirdu reeglina üksnes raha jagamisega, vaid toetavad alustavaid ettevõtjaid ka oma kogemuse ja kontaktidega, et aidata ettevõttel jõuda kasumi ja kasvuni või järgmise eduka rahastamisvooruni võimalikult kiiresti. “Iduettevõtted vajavad sageli rahast enam nõu ja kontakte ning seetõttu toetame nii äriarendust, müüki, turundust, tootearendust kui ka näiteks värbamist, et luua õnnestumiseks vajalikud eeldused,” selgitas Eesti investeerimisettevõtte Superangeli üks asutajatest ja investor Veljo Otsason.

Alustavatele iduettevõtetele on orienteeritud selliseid varajase faasi riskikapitalifondid nagu Karma.vc, Superangel, Trind.vc, United Angels, Change Ventures ja Tera.vc.

Investeerimis- ja ühisrahastamisoskusi jagati 15. novembrini kestva ürituse Startup Week Tallinn nädala raames Spring Hub´i poolt korraldatud “Funding to success” vestlusõhtu raames.