Need olid Telias eelmisel aastal kõige enam müüdud telefonid

Samsung on Eestis juba mõnda aega tegija, eelmisel aastal Müüdi Telia Eesti poolt kõige enam Samsungi soodsama hinnaga A-seeria telefone.

Telia müügikanalite statistika kohaselt mahtusid kümne müüduima telefoni hulka nelja erineva tootja mudelid ning TOP10-s olid esindatud Samsungi, Nokia, Apple’i ja Huawei telefonid.

2019. aasta kõige müüduimaks mobiiltelefoniks kerkis Samsung Galaxy A40, millele järgnes Samsung Galaxy A50. Kolmanda positsiooni hõivas esikümnesse ainsa nuputelefonina mahtunud Nokia 105 DS.

Telia Eesti mobiiltelefonide kategooria juht Laura Kuusik ütles, et Samsung Galaxy A-seeria suutis olla terve aasta vältel korraliku müügiga: "Eeskätt eelistatakse Samsungi A-seeria mudeleid nende hea hinna ja kvaliteedi suhte tõttu: hinnaklassilt on nad küll soodsad, kuid pakuvad kasutajale head kvaliteeti, korralikku jõudlust ning võimekaid kaameraid."

Samuti on märkimisväärne, et esikümnesse jõudis koguni neli erinevat Apple mudelit.

"Ka sügisel avalikustatud uued iPhone 11 telefonid on olnud väga populaarsed, aga kuna müük toimus vaid aasta viimastel kuudel, siis kogu aasta edetabelisse need konkreetsed mudelid ei jõudnud," lisas Kuusik.

Kuigi möödunud aasta tõi erinevaid uudiseid Huawei kohta, on tarbijate huvi Huawei mudelite vastu säilinud ning tegu on endiselt olulise telefonibrändiga Eesti tarbija jaoks.

Laura Kuusiku sõnul saab 2019. aastat kokku võttes öelda, et klientide eelistused on jäänud suhteliseks sarnaseks varasemaga ning suure osa müügist teevad kolm suurimat telefonitootjat ehk Samsung, Apple ja Huawei.

"Hea meel on näha, et üha populaarsemaks on muutumas ka Hiina bränd Xiaomi, mis toob turule veidi värskust ja tervitatavat konkurentsi. Nutitelefonide keskmine hind on endiselt tõusvas trendis, sest ühelt poolt toovad telefonitootjad välja aina kallimaid tippmudeleid, aga samuti oleme märganud, et meie kliendid eelistavadki veidi kallimaid mudeleid eelkõige ka tänu heale võimalusele oma ost ajatada 0% intressiga," lisas Laura Kuusik.

Telia müüduimate mobiiltelefonide TOP 10 aastal 2019

(müüdud tk)