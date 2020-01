LG pakub seadet, mis toob tuppa nutika aiamaa

Aeg on hakata omale ise värsket toitu kasvatama, aga kui aega pole, siis kuidas? LG-l on selle jaoks olemas külmkapilaadne kodumasin, kus tagatakse taimedele sobivad kasvutingimused.

Elektroonikafirma LG avalikustas tehnikamessil CES 2020 oma esimese nutiaiandusseadme, mille riiul-tüüpi nutiaianduskapis kasvavad valguse, temperatuuri ja vee lisamise täpse seadistamisega taimed. Kodused köögiviljad ja maitsetaimed võivad kasvada kasvõi linnakorteris.

LG uus tubane aiamaa-seadeldis on loodud kõigile neile, kes tahavad täpselt teada, kust nende toit pärineb ning selle üle võimalikult palju ise otsustada. Uuenduslikus nutikas aianduskapis valmivad näiteks värsked ürdid ja köögiviljad aastaringselt. Nutiaia hooldamisega saab hakkama isegi kõige algajam rohenäpp.

Paindlikke lisamooduleid kasutades imiteerib kapp looduslikke välitingimusi ja reguleerib tingimusi vastavalt kellaajale. LED-valgustite, kunstlikult tekitatud õhuringluse ja niisutustehnika abil sirguvad seemnetest kiiresti viljad ja ürdid, millest koduseid roogi valmistada. Nutiaianduskapp mahutab kuni 24 seemnepakki, millest valmivaid vilju saab nautida kuni 4-liikmeline pere. Tegemist on Eesti idufirma Klick & Grow sarnase lahendusega suuremas mastaabis.

Automatiseeritud aianduslahenduse põhikomponent on LG tsirkuleeris-veevarustustehnoloogia, mis tagab taimepakkidele kasvuks vajaliku vee ühtlase jaotuse. See tehnoloogia hoiab ära vetikate vohamise ja takistab ebameeldiva lõhna tekkimist. Nutiaiaga kaasnev telefonirakendus aitab kasutajatel oma taimi jälgida ja hooldada, pakkudes kasulikke nippe edukaks aiamajandamiseks. Kõik-ühes seemnepakendid, mis sisaldavad seemneid, turbasammalt ja väetist, on istutamiseks kohe valmis ega vaja liigset tähelepanu või hooldamist. Esialgu on saadaval 20 erinevat sorti seemneid, nende hulgas näiteks rooma salat ja teised lehtkapsalised, rukola, basiilik ja harilik sigur.