Värskelt Baltikumi turule jõudnud MoodUP külmiku LED-uksepaneelide värvi saab valida laia valiku erksate toonide seast ning külmikuga saab mängida muusikat vastavalt eelistustele ja meeleolul

LG ThinQ-i tehisaru toega külmiku kasutajad saavad rakenduse kaudu valida ülemise uksepaneeli jaoks 22 ja alumise uksepaneeli jaoks 19 erineva värvi seast, muutes seeläbi külmiku ja köögi välimust. Paneelide välimust on võimalik kohandada veel kindlate värviteemadega nagu Season, Place, Mood ja Pop. Näiteks Season kasutab loodusest ja aastaaegadest inspireeritud värvitoone, samas kui Mood aitab pehmete värvidega tekitada rahulolu tunnet. LED-paneele on võimalik ka välja lülitada ning valida hoopis traditsioonilisema halli või valge külmikutooni vahel, mille tagasihoidlik ja ajatu viimistlus sobib igasuguse interjööriga.

Lisaks vahetatavatele värvidele on külmikul sisseehitatud Bluetooth-kõlar, mida saab ühendada nutitelefoni, tahvelarvuti või sülearvutiga. Muusikat on võimalik kuulata voogesitusrakenduste või ThinQ loodud esitusloendite kaudu, mida saab sobitada kasutaja meeleolule või külmiku värviteemale. Köögi muudavad eriti lõbusaks muusikaga sünkroonis plinkivad ja värve vahetavad külmkapi LED-paneelid.

LG külmik on varustatud ka mitmete nutikate funktsioonidega, mis aitavad energiat säästa. Kui ukseandur tuvastab, et uks on liiga kauaks lahti jäänud, hakkab avatud ukse paneel vilkuma ning annab kasutajale märku, et uks vajab sulgemist (aga uks ise siiski ei sulgu!).

Kui MoodUP-i liikumisandurid tuvastavad, et keegi läheneb külmikule, hakkavad mõlemad paneelid tervituseks vilkuma. Külmik teeb asjad lihtsamaks ka öösel – nimelt hakkab külmiku uks inimese lähenedes helendama, et oleks lihtsam pimedas seda leida ja avada.

LG uuenduslik külmik kasutab ettevõtte enda On-Device AI kiipi, mis on loodud nutikatele kodumasinatele. Täiustatud tehisintellekti integreerimine võimaldab MoodUP külmikul pakkuda personaalset kasutajakogemust, sealhulgas häälkäskluste parem tuvastamine ning Wi-Fi ja Bluetoothi ühenduvus.