Kui mõnes tehnikapoes vähegi põhjalikumalt ringi vaadata, siis saab kiirelt selgeks, et kodu koristamiseks on tekkinud palju rohkem võimalusi kui klassikaline tolmuimeja. Valikus on lisaks ka varstolmuimejad ja robottolmuimejad. Neist tehnoloogiliselt kõige peenemad on ilmselt robotid, kuna nad toimivad automaatselt, seega tuleb neid valides nii mõnegi asjaga arvestada. Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar toob välja olulisemad põhimõtted, millele tähelepanu pöörata.

Navigeerimistehnoloogia

„Esmalt tuleb valida tehnoloogia, mille alusel masin sinu kodus koristades ringi liigub. Neid on kaht sorti – juhuslik ja süsteemne. Juhusliku navigeerimissüsteemiga masinad kasutavad toas ringi liikumiseks lihtsamaid sensoreid ja nad liiguvad toas ringi suvaliselt. Seinani jõudes keerab masin end ringi ja liigub teises juhuslikult valitud suunas minema. Mõne aja möödudes saab nii lõpuks kogu tuba üle käidud. Süsteemse navigeerimislahendusega masin on aga varustatud peenemate sensoritega nagu kaamerad või LIDAR ja see loob endale kasutaja toast digitaalse kaardi ning käib selle siis kenalt edasi tagasi liikudes üle,“ selgitas Pennar ja lisas, et taoliste lahenduste eeliseks on ka see, et masinal saab lasta puhastada näiteks ainult ühe toa või kindla ala, mis on mustaks saanud.

Juhusliku navigeerimissüsteemiga masinad on mõistagi odavamad, kuid nendega koristamine võtab kauem aega ning kuna neil on üldjuhul vähem sensoreid, siis ei suuda nad nii hästi tuvastada maas olevaid objekte. Peenemate sensoritega masinad on kallimad, kuid nad puhastavad kokkuvõttes kiiremini ja efektiivsemalt.

Võimsus, tolmukoguja suurus ja aku

Pennari sõnul on robottolmuimeja valikul oluline mõelda ka ruumi suurusele, mida see hakkab puhastama. Näiteks kui tegemist on suurema koduga, siis tasub valida variant, millel on suurem aku, kuna masin peab koristades katma suurema ala, mis kulutab mõistagi rohkem akut.



„Mitmed robottolmuimejad, näiteks ka Samsungi JetBot AI robottolmuimeja tulevad koos spetsiaalse tühjendusjaamaga, mis teevad masina tolmukoguja automaatselt tühjaks ja lasevad sel seejärel edasi koristada, mis on suurema kodu puhul kindel eelis. Mõistagi on selle positiivseks küljeks ka fakt, et kasutaja ei pea peale iga paari koristust konteinerit ise tühjendama, kuna jaamas olev tolmukott on mahult märksa suurem kui tolmuimeja kogumiskonteiner,“ sõnas Pennar. Lisaks on lahenduse eeliseks see, et tolmukoguja tühjendamisel ei paisku tuppa tolmuosakesi, mis võib juhtuda kui konteinerit ise prügikasti tühjaks kallata.



Võimsuse pool on lihtne, mida võimsam seda parem ning seda efektiivsemalt masin koristab. Samas tuleb arvestada, et mida vägevam on masin, seda kõrgem on ilmselt ka selle hind.

Nutitehnoloogiad

Paljud robottolmuimejad ühenduvad lisaks muule ka koduse internetivõrguga, mis annab neile juurde palju nutifunktsioone, mida saab üldjuhul kasutada nutitelefonis oleva rakenduse kaudu. Näiteks saab masinale ette määrata, millal ta peaks koristama, millises järjekorras ta toad üle võtab või panna talle ette piirangud, kust koristada ei tohi. Viimane võib olla kasulik näiteks kohtades, kus on mõni keerukam vaip või muud asjad, mida masin sisse ei tohiks imeda.



„Samsungi robottolmuimejatel on selleks SmartThings rakendus, mille kaudu saab masinale erinevaid käsklusi anda ja samuti saab sellega ühendada teisi koduseid nutiseadmeid, et kõik asjad oleksid ühes kohas koos,“ sõnas Pennar.



Lihtsamatel masinatel rakendust ei ole, seega enne ostu tuleb mõelda, kuivõrd palju kontrolli ja lisafunktsioone kasutaja soovib.

Hind

Viimaks tuleb enda jaoks läbi mõelda ka hind. Poes ringi vaadates on näha, et robottolmuimejate hinnad võivad olla väga erinevad, alates mõnesajast ja lõpetades üle tuhande euroga võimsamatel mudelitel.

„Loogika on lihtne, mida soodsam on seade, seda vähem on sel ilmselt erinevaid nutikaid tehnoloogiaid ja lisalahendusi, mis teevad lõppkokkuvõttes koristamise lihtsamaks ja kiiremaks. Tuleb arvestada, et robottolmuimeja on märksa komplektsem seade kui klassikaline masin ning selle toimimiseks ei pea inimene ise üldse sekkuma. Samas kui soov on lihtsalt kodus üldist puhtusetaset natuke tõsta, võib ka odavam mudel olla sobiv variant, kuid tuleb arvestada, et need seadmed ei pruugi nii kaua kesta ning koristuse tulemus ei ole nii hea,“ sõnas Pennar.