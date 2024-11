6.-7. detsembril toimub Tallinnas Unibet Arenal taas suurim rahvusvaheline robootikafestival Robotex International, kuhu võistlema saabub robootikasõpru üle kogu maailma. Kaks päeva täis kaasahaaravaid robootikavõistlusi ja töötubasid, põnev tehnoloogianäitus, kus uudistamist igal sammul. Lisaks traditsioonilistele võistlustele, nagu Lego sumo, Folkrace jm, on sel aastal kõige väiksematele Roboliiga võistlus, mille teemaks sel aastal on „Kuidas kuu peale saada?“.

Robotexi EXPO alal saab sel aastal tutvuda paljude robootika ja tehnoloogia ettevõtete insenerlahenduste, toodete ja teenustega. Sel aastal on Robotexi festivalil ka teema – Kosmose tehnoloogiad. EUSPA ehk Euroopa Kosmose Akadeemia toob külastajateni Euroopa kosmoseala õppevõimalusi ning nende loodud Cassini Hackathon ürituste info. Stoneridge Electronics on üritusele kohapeale toonud enda põnevaid tehnoloogilised lahendused ning suurejoonelise väljapaneku. Nende tehnoloogiaid kandvaid rekkaid on võimalik näha festivali toimumuskoha Unibet Arena ees. Eelmine aasta pakkusid SK ID Solution koostöös CTF-Tech’i ja Robotexiga kõigile huvilistele kohapeal võimalust proovida kätt “Roboti” muukimisel. Sel aastal pakuvad nad sama võimalust meie hea partneri Rocca Al Mare keskuse kaupluse külastajatele. Schbot on esindatud vinge väljapanekuga robottolmuimejatest ja aknapuhastusrobotitest. Lisaks saab kohapeal tutvuda erinevate tudengiprojektidega, nagu näiteks Tudengisatelliit ja Kuupkulgur, kellel on kaasas erinevad mudelid, simulatsioonid ja kosmose tehnoloogia väljapanekud. RoboMiku tutvustab ettevõtte tegemisi ja tooteid ning pakub võimalust neid endalegi koju osta. 3DKoda tutvustab 3D printimise tehnoloogiaid ja tehnikat, mida oma tootmises kasutavad. Meelelahutusliku poole pealt on kõigil huvilistel võimalus kätt proovida mudelautodega driftimises, sest kohal on CuFa RC Drifti ja Vaba Aja Keskus oma suure mudelirajaga.

3K Group loob kogu üritusele Wi-fi lahenduse ning näitab enda boxis kogu võrguteenustega seonduvat maailma. Kohal on ka Solaride oma päikesepaneeidel toimiva imeautoga. EAS Kosmosebüroo tutvustab, mis on toimumas kosmosetehnoloogia esirindel Eestis – tule ja vaata, miks on Eesti üks juhtivatest Euroopa kosmoseriikidest.

Lisaks on Robotexil võimalik tutvuda kõikide inseneeriaõpet pakkuvate ülikoolide ja kõrgkoolidega Kohal on TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Lennuakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Tööstushariduskeskus ja kood/Jõhvi. Eesti Teadusagentuur tutvustab kõikidele külastajatele, milliseid inseneeriaalaseid teadusuuringuid Eestis tehakse.

Kes end ise proovile tahab panna, siis ootab Robotex osa saama põnevatest töötubadest, mis saavad teoks tänu Robotexi headele partneritele: TalTech, Tartu Ülikool, Lennuakadeemia, Digipurk jt.