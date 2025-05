IT-ettevõtjad valisid ITL-i uue juhatuse aastateks 2025-27

(Tagareas vasakult) Ats Albre, Lauri Almann, Ivo Suursoo, Sven Aulik, Anna-Greta Tsahkna, (esireas vasakult) Urmas Kõlli, Triin Kalinin, Kedi Välba ja Andre Visse. Foto: Joanna Jõhvikas

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) liikmed valisid uue 9-liikmelise juhatuse, kes hakkab suunama organisatsiooni tööd aastatel 2025–2027.

Presidendi ametis jätkab Ats Albre, asepresidendiks valiti Aktors OÜ tegevjuht ja juhatuse liige Kedi Välba.

"Meie ülesanne on hoida ja kasvatada Eesti tehnoloogisektori tugevusi ajastul, mil muutused on kiiremad kui kunagi varem," ütles teist korda ITL-i presidendiks valitud Ats Albre. “Sektor soovib jõuliselt kasvada. Selleks on oluline olla tehnoloogiliselt innovaatilisem – sidetaristust tehisintellektini. Ja et riik usaldaks erasektorit suurema vastutusega, mida hiljem ka välisturgudel realiseerida.”

Uue juhatuse moodustavad lisaks Nortal Eesti juhile Ats Albrele ka CybExer Technologies kaasasutaja ja nõukogu esimees Lauri Almann, Fleetguru OÜ müügi- ja rahvusvaheliste partnerlussuhete direktor Sven Aulik, Elisa Eesti AS Regulatiivsete suhete juht Triin Kalinin, Datel AS juhatuse esimees Urmas Kõlli, OIXIO Group juhatuse esimees Ivo Suursoo, Timbeter OÜ tegevjuht Anna-Greta Tsahkna, Telia Eesti AS tegevjuht Andre Visse, Aktors OÜ tegevjuht ja juhatuse liige Kedi Välba.

Uus juhatus lähtub prioriteetide seadmisel ITL-i visioonist infoühiskonnast, milles on olulised sambad innovaatiline ja kestlik majandus, nutikas rahvas ning julge ja visiooniga riik.



ITL-i tegevjuht Doris Põld lisas: „Hea meel on selle üle, et taaskord oleme saanud kokku mitmekesiste kogemustega juhatuse, kes usub, et era- ja avaliku sektori tihedam koostöö ning julgus katsetada uusi lahendusi on võtmetähendusega, et Eesti säilitaks oma koha digiarengu maailma eesliinil. IKT-sektor on tänaseks jõudnud 11% SKP-st, oleme suuruselt kolmas majandusharu 38 000 töötajaga on sektori osakaal tööjõumaksudest 10,2% ja 33% teenuste ekspordist tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast.“