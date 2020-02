Kas ilm läheb hukka? Ühisrahastuses kogutakse raha uut tüüpi isemajandava ilmajaama tootmiseks

Lumi tuli maha ja kohe sulab jälle ära. Iga nädal lendab meist üle ka mõni suurem või väiksem torm. Austraalias põlevad metsad, Soomaal on juba püsivad üleujutused, Grüünimaal sulavad liustikud ja Antarktikas püstitatakse soojarekordeid. kas ilm ongi hukas ja mis kliimast edasi saab? Kõige parem on toimuvaga ise ennast kursis hoida koduse ilmajaamaga, mis ühtlasi jagab andmeid ka suurte ülemaailmsete ilmamudelitega. Üks selline kompaktne ja autonoomne koduseade otsibki praegu ühisrahastust Indiegogo-s.

Ilmajaamadest oleme Arvutimaailmas varemgi kirjutanud. Kuid need on lihtsad kodujaamad, mis mõõdavad sees ja väljas temperatuuri, vahest ka õhurõhku ja õhuniiskust. Tõsisemad jaamad lisaks ka tuulekiirust, UV kiirgust, tuule suunda ja sademeid ning edastavad need pilveteenustesse, kus arvutatakse välja ilmaennustus nii globaalses plaanis kui kohalikult. TEMPEST on aga kirjelduse järgi "revolutsiooniline". Mis teeb siis selle erilisemaks?

Kõigepealt muidugi mainitakse kirjelduses ära praegune moesõna - AI. Ilmaennustamisel on AI, masinõpe ja suurandmete töötlus muidugi täitsa omal kohal. Täiskomplekt maksab 300 eurot ja esimesed õnnelikud saavad ilmajaama kodus püsti panna juba aprillis.

Tavalisest erinev on kindlasti ka see, et jaam suudab posti otsas tegutseda täitsa autonoomselt - toidet saadakse päikesepaneelidest. Eestis võib tähendada see probleeme detsembris ja jaanuaris, kui valget aega on liiga vähe. Samas lubatakse, et jaam saab hakkama ilma täiendava päikesetoiteta kuni kaks nädalat.

Koostöös äpiga teeb ilmajaam sinu taga-aia jaoks personaalse ilmaennustuse. Saad planeerida piknikku, kattelooride tõmbamist kevadel istikutele või vaadata, kui palju varem pead hommikul välja minema autot jääst ja lumest puhtaks kraapima.

Nuiakujulise jaama küljes on valgussensor, vihmasensor, propellerivaba ultraheli-tuulesensor, temperatuuri, niiskuse ja õhurõhu andurid. Lisaks suudab jaam registreerida äikest ja välgulööke kuni 40 km raadiuses.

Andmed saadetakse juhtmevabalt kodusesse WiFi ruuterisse ning sealt pilve ja mobiiliäppi omaniku kodus. Lubatakse ka raha ilmaandmete eest, kuid kas seda makstakse ka väljaspool USA-d, ei selgu seadme kirjeldusest.

Ilmaennustuseks kasutatakse nii NOAA kui Euroopa mudeleid. Äpp ühildub IFTTT-ga ehk sa saad luua automaatikat ja tingimuslikke algoritme vastavalt ilmale ja panna näiteks ilmajaama juhtima aknaid, garaažiuksi, valgustust, kütet või mida iganes soovid. Toetatud on ka kõik levinud virtuaalsed assistendid: Google, Alexa ja Siri.

Praeguseks on kogutud 50 000 dollarisest eesmärgist müstiliselt rohkem - 1,45 miljonit dollarit. Üsna kindlalt läheb tootmine täie tuuriga käima ning kevadeks on ilmajaamad soovijatel kodus. Seadmele antakse kümneaastane laiendatud garantii, mille käigus on võimalik vana seadme asemele ülisoodsalt uuem mudel soetada. Paar aastat kehtib ka tootjagarantii tasuta ümbervahetamisele ning 60 päeva jooksul võib ilmajaama tagastada ilma igasutuste põhjendusteta.