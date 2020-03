Samsung Galaxy S10 ja Note10 telefonid saavad tänasest vajaliku kaamerauuenduse

Alates tänasest jõuab kõikidesse Samsung Galaxy S10 ja Galaxy Note10 nutitelefonidesse tarkvarauuendus, mis lisab telefonidele mitmeid olulisi kaamerafunktsioone, mis on siiani olnud vaid Samsungi tänavusel tipptelefonil Galaxy S20.

„Kõige olulisemad on kaks lahendust, mis nüüd lisanduvad ka S10 ja Note10 telefonidele – Single Take ja Pro Mode for Video. Single Take on kaamerafunktsioon, mis kasutab korraga kõiki telefoni kaameraid erinevate jäädvustuste tegemiseks. Idee seisneb selles, et kui telefoni kasutaja tahab pildile saada näiteks liikuvat kodulooma, siis teeb Single Take koduloomast samal ajal pilte ja videoid ning pärast on võimalik valida, milline kõige rohkem meeldib. Nii ei pea muretsema, et õige pildihetk maha magati,“ selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja Riho Kopso.

Pro Mode for Video lahendus annab lisavõimalusi neile, kes soovivad ise kõiki telefoni kaamerasätteid kontrollida. Sisuliselt on lahenduses maha võetud kõik telefoni automaatfunktsioonid, mis muudavad näiteks värve või sätivad valgust ning kasutaja saab ise täpselt valida, milline peaks olema kaamera ava või säritus. Video poole pealt on samuti lisatud funktsioon, millega saab samal ajal salvestada videot esi- ja tagakaameraga.

Samuti on kaameratele lisatud Night Mode funktsioonid, millega saab paremini hämarates oludes pildistada ja ka timelapse stiilis videoid teha.

Lisaks sellele tulevad uued funktsioonid ka telefonide galeriisse, kus saab nüüd kasutada Quick Crop funktsiooni, millega saab piltidelt olulisemat sisu mugavalt välja lõigata ja Clean View lahendus kogub kokku sarnase sisuga fotod, et galerii oleks paremini organiseeritud.

„Galaxy S10 ja Galaxy Note10 telefonidele tulevad ka Quick Share ja Music Share lahendused. Quick Share sobib hästi fotode, videote või ka teiste suuremate failide kiireks jagamiseks lähedalasuvate seadmetega. Galaxy S10 pälvis 2019. aastal DisplayMate’ilt parima ekraani tiitli, mida ettevõte on kunagi testinud ja Note10 valiti kaameratestija DxOMark poolt parima esikaameraga telefoniks. Seega on oluline hoida seadmete tarkvara värskena, kuna see leidis eelmisel aastal oma tee paljude inimeste taskusse,“ lisas Kopso.

Tarkvarauuendus jõuab Eestis telefonidesse täna. Uuenduse tegemiseks tuleb telefoni sätetes minna alamkausta „Software Update“ või „Tarkvarauuendus“. Juhul, kui telefon uuendust seal veel ei näita, siis võib see tulla mõne päevase viitega.