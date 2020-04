The Global Hack juba sel nädalavahetusel: ülemaailmsele häkatonile paneb õla alla Euroopa Komisjon

9.-12. aprillini toimub ülemaailmne häkaton Global Hack, mis algatati Eestist ja kuhu oodatakse ligi miljon osalejat. Sellele on suure auhinnaga õla alla pannud Euroopa Liit, pannes auhinnafondi 60 000 eurot.

Maailma tehnoloogiakogukonnad ühendavad 9.-12. aprillil oma jõud, et veebipõhise häkatoniga (intensiiv-ideekorjega) "Global Hack" maailma tabanud koroonakriisile lahendusi leida. Sündmuse eesmärk on arendada välja lahendused, mis aitavad riikidel koroonaviiruse kriisist tugevamalt väljuda ning luua konkurentsieeliseid kriisijärgseks ajaks. Eestist alguse saanud “Hack the Crisis” liikumine on tänaseks jõudnud ligikaudu 40 riiki ning osalejate arv aina kasvab.

Euroopa Komisjon teatas, et toetab eestlaste poolt initsieeritud rahvusvahelist liikumist The Global Hack, pannes välja 60 000 euro suuruse auhinnaraha. The Global Hack on globaalne tehnoloogia sektori poolt korraldatud mõttetalgud, mille eesmärk on välja töötada praktilisi lahendusi leevendamaks COVID-19 kriisi. The Global Hack toimub 9-12 aprillil.

Global Hacki peakorraldaja Kai Isand usub ettevõtluse jõusse ja inimeste võimesse kiirelt reageerida kriiside lahendamisel ja hackathoni kasv globaalseks liikumiseks on selle ehedaks näiteks.

„Me kutsume kõiki üles andma oma panus lahenduste leidmiseks! Lisaks lahendustele, mis aitavad peatada või aeglustada viiruse levikut, on meie fookuseks ka innustada inimest mõtlema, kuidas antud kriis meie elusid tulevikus muudab. Kuidas muutub meie liikumine, kuidas me ehitame majasid, kuidas hoiame kontakti, kuidas õpime. Me tahame innustada inimesi nägema uusi lahendusi ja võimalusi juba olemasolevatele asjadele. Me tahame, et inimesed kasutaksid seda võimalust, et näha maailma uues valguses. Praeguseks on oma kohalikest hackathonidest Global Hack raames teada andnud juba üle 47 riigi, näiteks Portugal, Poola, Ukraina, Valgevene, Moldova, Saksamaa, Prantsusmaa, Kanada, Suurbritannia, India, Itaalia, Šveits, Gruusia, Austraalia, Nigeeria, Küpros, Albaania ja paljud teised,” sõnab Kai Isand.

Global Hacki eesmärk on tuua digitaalselt kokku inimesed üle maailma, et vahetada ideid ja leida praktilisi lahendusi, mis otseselt adresseerivad COVID-19 kriisist tingitud väljakutseid. Tuues omavahel kokku maailma tasemel mentorid ja motiveeritud meeskonnad, võimaldame luua lahendusi ehitamaks ülesse lootustandva tuleviku. Global Hacki eesmärk on näidata, kuidas kasutades ära digitaalseid lahendusi, on võimalik ühendada inimesi erinevatest maailma piirkondadest ning aidata neid, kes on selles kriisis kõige haavatavamad.

Üritusest on osa võtma kutsutud oma ala eksperdid, tehnoloogia entusiastid, ettevõtjad, teadlased, projektijuhid, disainerid, turunduse spetsialistid, innovaatorid ja teised, kes tahavad aidata. Global Hack leiab aset globaalses digi-ruumis 9-12 Aprill.

Igaüks võib kokku panna oma 6-12 liikmelise meeskonna, kes on idee realiseerimisele pühendunud. Hackathoni ajal on osalejate ülesandeks arendada enda poolt välja pakutud parimaid ideid, mis aitavad kriisist edukalt välja tulla. Oma ideid on võimalik tagasiside saamiseks ja tiimide leidmiseks postitada Slack kommuuni. Samast kohast on võimalik leida ka osalemise reeglid ning registreerida oma meeskond.

Euroopa Komisjon paneb välja 60 000 euro suuruse auhinnaraha võitjameeskondadele. Lisaks rahalisele toetusele annab Komisjon endapoolse sisendi lahendatavatele väljakutsetele, millega riigid kriisis rinda pistma peavad. Need väljakutsed on seotud idufirmadega, väikeettevõtete ja e-tervisega. Sellele veel lisaks pakub Komisjon juhendamist elujõuliste lahenduste leidmisel valdkondades, kus need kriitiliselt vajalikud on.

Rohkem informatsiooni on võimalik leida linkidelt:

Euroopa Komisjoni kontakt Global Hackil on Helen Koepman, Soren Bjoern Gigler ja Bogdan Ceobanu F3-stand ja Global Hack korraldusmeeskonna kontaktiks on darja.dovbos@accelerateestonia.ee