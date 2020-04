Võimas nutitelefon 300€ eest?

(Sisuturundus)

Huawei tõi hiljuti turule trendika nutitelefoni P40 lite, mis toob kasutajateni suurepärase meelelahutuskogemuse ja kaameraomadused. Eelmise põlvkonna P seeria lite mudeliga võrreldes on P40 lite märkimisväärselt täiustatud disaini, kaamera ja jõudlusega ning seda kõike endiselt taskukohase hinnaga.

Läbi aegade ei ole Huawei teinud kompromisse oma seadmete kaameravõimekuse osas ja P40 lite ei ole erand. 48MP põhikaamera, 8MP ülilainurkobjektiivi, 2MP makroobjektiivi ja 2MP Bokeh-objektiivi kombinatsioon võimaldab Huawei P40 lite kasutajatel jäädvustada parimaid pilte ja videoid, olgu see päeval või öösel.

„48MP põhikaamera toetab Huawei uusimat mitmekaadrilise kompositsiooni tehnoloogiat, mis jäädvustab samal hetkel mitu pilti ja kombineerib iga foto parimad omadused. 8 MP 120-kraadise ülilainurkobjektiiviga saab jäädvustada värvilist loodust, detailset linnamaastikku ja lõbusaid grupipilte,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Nelikkaamera öörežiim teeb Huaweile kohaselt häid pilte ka pimedas, ilma statiivi ja muude nippide kasutamiseta.

Selfid on P40 lite telefoni leivanumbriks. Esikaamera on varustatud super ööselfi 2.0 versiooniga, et jäädvustada silmipimestavaid selfisid olgu millised valgustingimused tahes. Täiustatud AI-algoritmide abil optimeerib kaamera nii pildistatavat objekti kui ka tausta, aidates nutikalt väikese vaevaga suurepäraseid pilte teha.

Huawei koolitusjuhi sõnul on P40 lite telefonil täiesti sile 6,4 tolline Punch FullView ekraan, mille suhe korpusega on 90,6% ja mis toetab Full HD+ resolutsiooni ning pakub laia värvigammat. Esikaamera on paigaldatud nähtamatult ekraani ülemisesse vasakusse nurka.

Telefoni kõik neli külge kumerdatud äärtega, mille abil püsib seade käes nagu valatud. Sõrmejäljeandur on mugavalt integreeritud toitenuppu, pakkudes nii hõlpsat juurdepääsu ja seadme kiiret avamist.

„Seadmel on ka mitu disainiuuendust – selle valguse käes mängiv tagakorpus on 3D efektiga ning saadaval kolmes metallikefektiga toonis kesköö must, kirsiõie roosa ja purustav roheline. P40 lite muudab teistest eristumise lihtsamaks kui kunagi varem,“ ütles Jekaterina Mishina.

Kujutle, et saad telefoniga kaasa konkurentsitu mängukonsooli ja seda nii taskukohase hinnaga. P40 lite on müügil hinnaga 299 eurot, mis on oma klassi soodsaim kuid võimekaim pakkumine.

Telefon on varustatud Kirin 810 kiibiga, millel on suurem jõudlus ja väiksem energiakulu. Mängusessioonide ajal mängib suurt rolli kohandatud Mali G52 GPU seade. Koos Huawei uuendusliku Kirin Gaming+ tehnoloogiaga, mis kasutab tehisintellekti GPU, CPU ja RAM reguleerimiseks, suudab HUAWEI P40 lite pakkuda sujuvat ja stabiilset mängukogemust.

Et head hetked kauem püsiksid, on HUAWEI P40 lite’il võimas 4200mAh aku ning 40W Huawei SuperCharge kiirlaadimisega laeb telefon poole tunniga täis 70% akust.

P40 lite tuleb sisseehitatud uuendusliku AppGallery rakenduste platvormiga, mis on maailmas suuruselt kolmas äpipood. AppGallery’st leiab maailma enim kasutatavad telefoniäpid ning Huawei töötab pidevalt oluliseimate kohalike rakenduste lisamise nimel. Mõningad platvormilt hetkel veel puuduvaid rakendusi saab alla laadida ametlikelt kodulehtedelt või QuickApps funktsiooni kasutades.

Kui sa enda lemmikäppi mingil põhjusel Huawei AppGallery’st ei leia, siis selle allalaadimiseks on mitmeid alternatiive. Neid saab alla laadida ametlikelt veebilehtedelt, kasutada Quick Apps süsteemi või uut Phone Clone’i lahendust enda andmete liigutamiseks eelmisest telefonist. Phone Clone’i kasutamiseks tuleb lihtsalt mõlemas seadmes Phone Clone sisse lülitada, tuvastada oma uus ja vana seade, ning need siduda. Phone Clone abil on võimalik seadmetevahelist andmevahetust teha olenamata sellest, millist operatsioonisüsteemi varem kasutasid.

Huawei võtab igati arvesse ka AppGallery’s kasutajate soove. Kui kasutaja annab platvormi kaudu teada puuduolevast, kuid väga olulisest rakendusest, siis võtab ettevõte selle lisamise enda südameasjaks ning annab kasutajale isiklikult märku, kui rakendus on platvormile saabunud. AppGallery meeskond teeb koostööd parimate arendajatega üle maailma.

Seoses koroonaviiruse levikuga on Huawei teeninduspartner loonud spetsiaalse seadmete hooldussüsteemi. See sisaldab: ukselt-uksele teenust, garantii pikenemist kolme kuu võrra ja seadme desinfitseerimist pärast hooldust. Teenus kehtib kõikidele Huawei telefonidele. *Kui karantiiniolukord kestab pikendatud garantiist kauem, pikendatakse garantiid automaatselt veel kolme kuu võrra.

Ühendades endas suurepärase disaini, kaamera ja mängude jõudluse, on Huawei P40 lite oma klassi soodsaim nutitelefon, kust ei puudu ükski tänapäevane tehnikaime. Kui oled kirglik fotograafiahuviline või väsimatu mängur, on HUAWEI P40 lite telefon just sulle.