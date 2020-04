Suur muutus WiFi maailmas: 6 GHz sagedusala ja WiFi 6E on tulekul

USA-s eraldatakse uus 1200 Mhz sagedusriba 6 GHz sagedusalal vabakasutuseks, mis tähendab, et nüüd on eetris ametlikult ruumi tulevastele WiFi seadmetele, mis toovad kiire ja suurema läbilaskvusega traadita Interneti. Euroopa on sellest veel veidi maha jäänud, kuid peagi jõustuvad ilmselt ka siin uue WiFi standardi jaoks sageduse eraldamised.

WiFi 6E on täiendus WiFi ax standardile 5 Ghz sagedusalas ja tagab ka 5G ajastule sobivad lühemad viiteajad, mahud ning kiirused. Tehniliselt tähendab 6 GHz peale laienemine 14 lisakanalit 80 MHz või 7 lisakanalit 160 MHz laiusega.

Viiteaeg on uue WiFiga alla 1 ms, kiirused ulatuvad mitmetesse gigabittidesse sekundis, põhimõtteliselt ongi WiFi 6E nagu senine WiFi 6 (802.11ax) hulga uute 6 GHz sagedusalas kanalitega, mis üksteist ei sega. Ka tippkiirus on sama, mis senisel WiFi 6-l ehk 9,6 Gbit/s. Neil uutel kanalitel töötavad vaid uued WiFi 6E seadmed ja vanematel sinna asja pole.

WiFi 6 ise aga pole samuti veel väga massiliselt levinud ja seda toetavad seadmed peavad olema üsna uued. Seega kui oled piirkonnas, kus eeter on paljudest WiFi signaalidest paks, võid veel natuke oodata uuendamisega, kui kannatab ja kui uued seadmed toetavad rohkem kõrgemate sageduste kanaleid, alles siis on mõtet WiFi 6 ja 6E peale kolida. Esimesed seadmed peaksid müüki jõudma 2020. aasta lõpul.