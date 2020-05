Autokino plussid ja miinused

Elu nagu 1950ndate Ameerikas. Mõni päev enne eriolukorra lõppu käisin esimest korda elus autoga kinos: Topauto omas, Rocca al Mare keskuse parklas. Tegin märkmeid, mis on selles formaadis head ja mis jäi täiuslikust elamusest puudu.

Plussid

Turvaline. Kuna auto aknad soovitatakse kogu seansi vältel kinni hoida, on oht kõikvõimalikke nakkusi kinni püüda minimaalne. Maski ei pea kandma.

Privaatne. Saad oma kaaslasega filmis toimuvat arutada ilma naabreid segamata.

Mugav. Helinivoo saad valida täpselt sellise, nagu sulle sobib. Istme kaldenurga valikus oled ka täiesti vaba. Ja ka oma söögid-joogid võid kaasa võtta -- nii palju, kui auto salongi mahub. Uksel taskuid ei kontrollita.

Hea heli. Või noh, täpselt nii hea, kui su auto helisüsteem on.

Miinused

Ekraani nähtavus. Esireas võib tuuleklaasi serv pikemat kasvu inimesel ekraani ülaosa ära varjata. Jah, võid küll istme seljatoe tahapoole lasta, aga siis jääb millalgi armatuurlaud ette. Selja taha loojuv päike kusjuures isegi ei häiri.

Ekraani suurus. Mida väiksema ekraaniga autokino, seda suurem on erinevus esimeste ja tagumiste ridade vahel. Ja kui kodus on näiteks 65" või suurem teler, võib autokino oma juba pettumuse valmistada.

Udused aknaklaasid. Nonii. Naerge nüüd uduste klaaside taga toimuvate vallatuste üle kohe ära. Tehtud? Nüüd tõsisemalt. Kuna aknad tuleb kinni hoida ja mootor välja lülitada, tähendab see enamike autode puhul ka puuduvat ventilatsiooni. Lisame veel õhtuselt langeva välistemperatuuri ja tunni aja pärast kisubki pisut uduseks. No mis seal ikka, korraks mootor käima ja esiklaasi küte põhja.

Aeg-ajalt kaduv heli. Probleem saab jälle alguse seisvast mootorist: tänapäeva autod kipuvad raadiot mõne aja pärast automaatselt välja lülitama.

Hinnang

Öelge mis ütlete, minule esimene kogemus meeldis. Kardan, et pärast pandeemia lõppu kaob see vanamoeline meelelahutusformaat jälle meie elust. Aga kuna mul maitse nüüd suus on, jään seda igatsema.

KRISTJAN KARMO

Arvutimaailma pikaajaline kaasautor ja Arvutimaailma YouTube kanalit haldava Must Post OÜ osanik.