Samsungi uus SSD mahutab kuni 8 TB andmeid

Samsung tõi täna avalikkuse ette oma uue 870 QVO V-NAND SSD, mis on värskendatud versioon 2018. aasta 860 QVO mudelist. Võrreldes eelmise mudeliga on seadmel kaks korda rohkem salvestusruumi – 8 TB.

"Mida kvaliteetsemaks muutuvad meie ekraanid ja muu tehnoloogia, seda suuremaks lähevad ka failid, mida nende kasutamiseks vaja läheb. Mängurite maailmas on hakanud levima isegi meemid, kus naljatatakse selle üle, et erinevad konsooli- ja arvutimängud nõuavad tänapäeval juba sedavõrd palju kettaruumi, et 1 TB salvestusmahuga seadmesse saabki enamasti panna vaid 3-5 mängu," rääkis Samsung Eesti koduelektroonika osakonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Seetõttu on Pennari sõnul oluline, et salvestusseadmete tootjad pakuksid piisava mahuga kiireid SSD-sid, et inimestel oleks jätkuvalt võimalik enda arvutis rohkelt faile hoiustada ruumipuuduse pärast muretsemata.

Uut 870 QVO SATA SSD-d saab valida neljas suuruses – 1 TB, 2 TB, 4 TB ja 8 TB. Kõik mudelid kasutavad Samsungi 4-bitist MLC V-NAND mälu ja pakuvad 560 MB/s lugemis- ja 530 MB/s kirjutamiskiirust. Samuti on SSD-l olemas Samsungi TurboWrite tehnoloogia, millega saab väiksemaid faile arvutist kettale kiiremini liigutada, kuna selle jaoks on SSD-l määratud spetsiaalne ala.

Samuti on parandatud 870 QVO SSD töökindlust ja täiendatud 9-kihilist V-NAND tehnoloogiat ja kontrollerit, seadmega tuleb nüüd kaasa kolmeaastane garantii.

Uus Samsung 870 QVO SSD jõuab Eestis müügile juba juulis.