Brigitte Susanne Hunt: pean edeva inimesena ennast pidevalt pildistama

(Sisuturundus)

Fotograafia on Brigitte sõnul imeline kunstivorm – selleks, et teha häid pilte on vaja vaid mõningaid teadmisi fotograafiast ja head kaamerat. Brigitte võttis enda suvepuhkusele kaasa Huawei P40 Pro telefoni, jäädvustas fotosid meeldejäävatest hetkedest ning kutsub inimesi üles osalema Next Image fotovõistlusel.

Sotsiaalmeedia mõjuisikuna on talle omaseks saanud ilusate, naljakate ja ägedate hetkede jagamine enda jälgijatega. “Ma olengi nagu Ameerika teismeline, kellel on kohe telefon käes, kui midagi juhtub. Samuti olen ääretult edev inimene, mistõttu pean ennast pidevalt pildistama,” ütles Brigitte.

Tema jaoks on tähtis emotsioon, mis tekib hobisid, teadmisi ja tähtsaid hetki teistega jagades. See on justkui eneseteostuse käepikendus. Samuti on pildil olev emotsioon Brigitte hinnangul sama tähtis kui ilus taust ja lahe outfit. „Ma ei jagaks pilti, kust puudub emotsioon. Kõige enam ongi minu telefoni galeriis fotosid, kus ma naeran või naeratan – pildid minust peegeldavad ju minu isiksust,“ sõnas ta.

Kuigi pildistamisel on Brigitte igapäevatöös väga oluline osa, siis ei tähtsusta ta foto detaile liialt üle. „Ma arvan, et ma ei ole pildistamisel nii andekas ja detailitäpne kui teised mõjuisikud või näiteks mu sõbrannad. Kui mul on lahe meik ja riietus, siis leian ilusa tausta, poseerin ja juba ongi pilt Instagrami jaoks olemas. Enne töötlen ka pisut.“

Huawei väljakutse pani aga Brigittet fotograafiasse hoopis uut moodi suhtuma ja selle maailma uusi tahke avastama. „P40 Pro telefoniga pildistamine tekitas tunde, nagu oleksin profifotograaf. Kuna merel tehtud pilt oli nii kvaliteetne, siis jagasin seda ka enda jälgijatega Instagramis. Pilt oli väga hästi fookuses, sinine meri sillerdas vastu ja nahk nägi võrratu välja. Samamoodi pildistasin lilli ja ehmatasin isegi, et mina nii ilusa pildi tegin. Võin kindlalt väita, et minu käes pole olnud pildistamiseks paremat telefoni kui Huawei,“ kinnitas Brigitte.

Näiteks portree režiimiga pildistamine tekitas temas tunde, nagu oleks tegemist profifotograafi objektiiviga tehtud pildiga. Zoom-i proovis Brigitte selleks, et näha kui kvaliteetselt on ühe telefoniga võimalik pildile püüda kaugelasuvaid objekte. „Öörežiimi proovisin samuti. Kuigi ma tavaliselt öösiti pilte ei tee, sest hea foto saladus on lisaks taustale, emotsioonile ja kvaliteetsele kaamerale ka ilus valgus, siis proovisin pulli pärast teha pilti pimedas toas ja isegi ilma välguta tuli pilt palju heledam, kui olukord tegelikult oli.“

Vaatamata sellele, et telefonikaamera on tema jaoks kogu aeg olnud justkui oluline aksessuaar, siis peale nädalast Huawei kasutamist on Brigitte veelgi enam nutifotograafia usku. „Olen guugeldanud lahedaid kohti, kus Eestis pilte teha ja mõte liigub ka välismaa suunas,“ ütles ta.

Pildistamiskogemust Huawei P40 Pro-ga hindab Brigitte väga positiivseks. „Pildid olid kvaliteetsed, kõik kenasti fookuses ja mu nahk säras eriti ilusti, nii portree- kui tavarežiimis. Kas ma võin selle telefoni endale jätta?“ küsis ta.

Brigittest inspireerituna kutsub Huawei kõiki seadmete omanikke üles osalema Next Image 2020 fotokonkursil. „Next Image on rahvusvaheline fotovõistlus, mille eesmärgiks on anda edasi emotsionaalseid jäädvustusi maailma erinevatest nurkadest. Tänavu selgitatakse välja ka kohalik võitja ja eestlaste pilte hindab žüriiliikmena tippfotograaf Jake Farra,“ sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Next Image konkursile saab fotosid saata 31. juulini. Täpsem informatsioon aadressilt: https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html