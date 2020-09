Samsung tutvustas uut volditavat nutitelefoni Galaxy Z Fold2

Samsung avalikustas täna ettevõtte uue volditava Galaxy Z Fold2. Disainilt sarnaneb see eelmisel aastal turule tulnud Galaxy Fold telefoniga, mida saab avada sarnaselt raamatule ja lahti volditult meenutab telefon tahvelarvutit, mahtudes kokku voldituna taskusse nagu tavaline telefon.

Tegemist on teise volditava telefoniga, mis Eestis müügile jõuab ja poelettidele saabub seade 17. septembril.

Esimene oli Samsung Z flip, mis tuli müügile kevadel, koos S20 seeriaga.

„Kõige suurem muutus Fold2 juures on kahtlemata seadme välimine ekraan, mida saab kasutada siis, kui telefon on kokku volditud. Nüüd katab välimine ekraan sisuliselt kogu telefoni välimist külge. Uuenduse eesmärgiks on pakkuda tavalise nutitelefoniga sarnast kogemust juhul, kui telefon on kokku volditud,“ leidis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Nii Z Foldil, kui esimesel Galaxy Foldil oli ekraan sedavõrd väike, et sobis peamiselt vaid teavituste vaatamiseks.

Seadme avamisel saab aga kasutada tahvelarvutina

sarnaselt suure ekraaniga, mis sobib hästi videote ja filmide vaatamiseks või korraga mitme rakenduse kasutamiseks.

Seadme voltimise viis on ka põhiline osa, mis eristab Galaxy Z Fold2 nutitelefoni selle aasta veebruaris avalikustatud Galaxy Z Flip telefonist. Viimane oli kokku volditult justkui kompaktne puudrikarp ja lahti voltides avanes traditsioonilise nutitelefoni suurune piklik ekraan.

Võrreldes esimese Galaxy Fold mudeliga

On olulisi täiendusi saanud ka telefoni hing, mille puhul peamised kaks uuendust.

Esiteks on sellele lisatud CAM mehhanism, mis laseb telefoni mitte ainult kinni ja lahti voltida, vaid ka näiteks pooleldi lahti voltida, et selle saaks mugavalt lauale asetada pildi tegemiseks või videokõne pidamiseks.

Teiseks on, sarnaselt Galaxy Z Flip telefoniga, hingesüsteem varustatud harjakestega, mille ülesandeks on hinge vahelt puru ja tolmu ära pühkida.

Galaxy Z Fold2 telefoni välimisel küljel on 6,2-tolline Infinity-O HD+ Super AMOLED ekraan

Mis ulatub nüüd sisuliselt äärest ääreni ning lubab telefoni mugavalt igapäevasteks tegevusteks kasutada isegi kokku volditult. Seadme lahti voltimisel avaneb aga korralik 7,6-tolline QXGA+ Dynamic AMOLED põhiekraan, millelt on eemaldatud eelmisel mudelil olnud kaamerakumerus ning pisike esikaamera peitub nüüd väljalõikeaugus, sarnaselt teistele Samsungi tipptelefonidele. Lisaks on ekraan 120Hz värskendussagedusega, mis tagab võimalikult sujuva ja mugava kasutuskogemuse. Sisemist ekraani katab sarnaselt Galaxy Z Flip telefonile Samsungi üliõhuke ekraaniklaas, mis on võrreldes teiste lahendustega väidetavalt vastupidavam.

Telefonil on kokku viis kaamerat – sisemine endli-kaamera ja neli välimist kaamerat.

Välimistest kaameratest üks on välise ekraani ülaosas olev selfikaamera (10 MP) ja ülejäänud kolm on teisel välimisel küljel olevad põhikaamerad (12 MP ülilainurk, 12 MP lainurk ja 12 MP telefoto), mis pakuvad kõigi Samsungi tipptelefonide kaamerafunktsioone. Viies kaamera (10 MP) on telefoni sisemisel küljel ja samuti mõeldud selfikaameraks.

Funktsionaalsuse poolest sarnaneb Fold2 Samsung Galaxy S ja Note seeriaga sh on telefonil olemas Pro Video Mode, mis laseb videot salvestades ka säriaega ja kaadrisagedust muuta.

Volditava telefoni potentsiaali maksimaalseks kasutamiseks

On telefonil mitmeid funktsioone, mis on mõeldud seadme sisemise suure ekraani kasutamiseks. Näiteks laseb Multi-Active Window lahendus korraga ekraanile asetada mitu eri rakendust ja neid mugavalt samaaegselt kasutada. Samuti on Samsung koostööd teinud Microsoftiga ja näiteks Outlook meilirakendust kasutades saab nautida tavalise arvutiga sarnast kogemust, kus sissetulevate meilide nimekiri on vasakul küljel ning avatud meili sisu paremal küljel.

Telefoni sees on 4500 mAh aku, mis toetab ka Samsungi kiirlaadimist. Samuti on telefoniga võimalik kasutada Samsungi Wireless Powershare lahendust, mis lubab telefoniga teisi telefone või muid juhtmevaba laadimist toetavaid seadmeid laadida. Salvestusruumi on uuel telefonil kuni 256GB.

Samsungi uue volditava telefoni Galaxy Z Fold2 eelmüük

Algab täna hinnaga ca 2000€

Telefon jõuab Eestis müügile 17. septembril kahes värvis - Pronks ja Must.

Tehnilised andmed