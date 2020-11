Ka Bolti tulevik? MIT arendab rendiratast, mis sõidab ise kohale (video)

Elektritõukekate ja jalgrataste rendi juures on üks suur probleem - kasutaja peab kõndima kohta, kus need saadaval on. Rendiratastel kipub asukohaks olema kindel rendijaam, elektritõukekad aga jäetakse tavaliselt sinna, kus eelmine kasutaja lõpetas. Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) tahab selle probleemi lahendada kasutaja juurde ise kohale sõitva elektrirattaga, mis autonoomses režiimis moondub kolmerattaliseks.

MIT-i autonoomse jalgratta projekt ühendab endas Starshipi robotkullerite ja Bolti tõukerattarendi parimad omadused. Tellid ratta - see sõidab mööda (kõnni)teid vaikselt ise sinu juurde kohale kolme ratta peal balansseerides ja tasakaalu hoides. Enne, kui peale istud, sõidavad kaks tagaratast vastava mehaanika abil kokku üheks ja oledki saanud tavalise jalgratta. Sõit lõpetatud, viib ratas end ise tee pealt ära, et ei segaks. Ööseks ilmselt sõidab laadima ka.

Vaata videost, kuidas see täpsemalt toimib: