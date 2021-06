Windows 10 lõpetatakse 2025. aastal, aga mis asemele tuleb, selgub alles 24. juunil

Kirjutasime, et 24. juuni öösel esitleb Microsoft midagi, mis on nii-öelda Windows 10 järeltulija - kuluaarides sahistatakse, et see võib olla Windows 11. Kunagi, kui Windows 10 välja tuli, siis lubati, et Windows 10 jääb viimaseks operatsioonisüsteemiks, sellele tuleb vaid jooksvalt uuendusi igavesti.

Nüüd selgub, et "igavene" operatsioonisüsteem pole siiski igavene, sest Micsosofti plaanides on see lõpetada 2025. aastal - vaata siit. Täpsemalt - Windows 10 surmakuupäev saabub 14. oktoobril 2025.

Windows 10 on siis juba kümme aastat vana ja tundub üsna ilmselge, et kaua seda ikka lappida, kui maailmas on arvutid juba täielikult muutunud. Aeg on millegi täiesti uuega välja tulla.

Mida siis lõpuks esitletakse, selle kohta saab teada Jaaniööl toimuvast otseülekandest, mida saab jälgida siit.