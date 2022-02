Rända, kus tahad. Satelliit-kommunikatsiooniseade Garmin inReach Mini 2

Satelliitkommunikatsiooniseade Garmini inReach Mini 2 pakun ülemaailmset satelliitsidet, hädaabikutsungeid ja täiustatud asukoha jälgimist kuni 30 päeva jooksul. Uus inReach Mini 2 on kerge ja kompaktne seade, mis täiendab rakenduse Garmin Explore võimalusi ja navigeerimisfunktsioone, muutes seiklused veelgi nauditavamaks ja turvalisemaks.

Satelliitseade Garmin inReach mini 2 tagab kahepoolse sidepidamise ja hädaabikõnede edastamise (SOS-kutsungi) võimalused. 30-päevase aku tööajaga seadmesse on sisse ehitatud ka asukoha tuvastamise ja olukorra hindamise funktsioonid ning ühilduvus mobiilirakendusega Garmin Explore. Tänu ühendusele globaalse satelliitvõrguga Iridium® tagab seade ühest allikast ligipääsu kogu vajalikule teabele – sidepidamise võimalus, asukoht, ilmaolude muudatused. Ohtlikku olukorda sattudes saavad inReach Mini 2 kasutajad saata välja interaktiivse SOS-kutsungi, mis edastatakse Garmini IERCC-keskusesse ja millele reageerib päästekeskus.

„Matkama, mägedesse või pikale avastusretkele minnes on inReach Mini 2 hea valik, võimaldades pidada ühendust sõprade ja perega kasvõi ööpäevaringselt. Seadme kompaktne suurus, asukohafunktsioonid ja oluliselt pikem aku tööaeg võimaldavad säilitada meelerahu, lisamata seljakotile kaalu,“ räägib Garmini globaalse laiatarbetoodete müügi asepresident Dan Bartel. „Ühenduse pidamine ja suhtlemine on oluline iga seikluse puhul, hea on olla selleks valmis. Sellepärast on Garmini satelliitsideseadmetest, nagu inReach Mini 2, saanud usaldusväärsed abivahendid kõigile, kes vähegi armastavad looduses liikuda.“

Pikk aku tööaeg

Sõltumata sellest, kas liigute maismaal, õhus või merel, töötab inReach Mini 2 katkematult järjest kuni 14 päeva, kusjuures kasutajad saavad aku tööaja pikendamiseks kuni 30 päevani kohandada vastavalt igapäevasele kasutusvajadusele seadme inReach Mini 2 jälgimisintervalle. Seade täiendab iga auto, paadi või lennuki hädaabikomplekti, kuna on pärast laadimist kasutusvalmis kuni aasta jooksul.

Olukorra hindamine ja teadvustamine

Uus Garmin inReach Mini 2 salvestab automaatselt kasutaja tegevusi ja läbitud marsruudi. Kui oled sunnitud kavandatud rajalt kõrvale kalduma, saab kasutada seadme funktsiooni TracBack, et leida tagasitee alguspunkti. Navigeerimise hõlbustamiseks on seade varustatud elektroonilise kompassiga, mis näitab täpset kurssi ka liikumatuna. Lisaks GPS-võrgule kasutatakse inReach Mini 2 toimimises ka GALILEO, QZSS ja BeiDou satelliitsüsteeme, mis tagavad kiirema esialgse satelliitühenduse ja suurema katvuse keerukates oludes, kui seda võrrelda ainult GPS-võrgu kasutamisega. Seade võimaldab kiiret juurdepääsu ajakohasele teabele ning pakub kiirvaadet, et sirvida logi ja teisi tööriistu, saamaks ülevaade kõige olulisemast.

Ühildumine teiste Garmini seadmetega

Seadet InReach Mini 2 saab ühendada enam kui 80 Garmini seadmega, sealhulgas mere kaardiplotterite-sonaritega, sõidukite navigatsiooniseadmete, lennujälgimissüsteemide ja nutikelladega. Ühendatud seadmete puhul saavad kasutajad teises seadmes hõlpsasti vaadata sissetulevaid sõnumeid, neile vastata või juhtida seadet inReach Mini 2, alustades ja peatades jälgimist ning vajadusel aktiveerides ka hädaabikutsungi.

Telefoni navigeerimisomaduste ja suhtlusvõimaluste parandamiseks seadme inReach Mini 2 abil sobib hästi rakendus Garmin Explore Mobile. Ühendades seadme telefoniga, saavad seiklejad ja looduseuurijad hõlpsasti oma retki kaardistada, jälgida ning sünkroonida pea kõikjal. Seadmega inReach Mini 2 ühendatud telefoni saate kasutada sõnumite saatmiseks, aga ka värskeima teabe hankimiseks ilma ning erinevate kaartide ja marsruutide osas.

Jaga oma seiklusi reaalajas

Uue inReach Mini 2 abil saate oma liikumisest hõlpsasti teavitada oma sõpru ja perekonda, kasutades asukoha jagamise funktsiooni.

Kasutades veebilehte inReach MapShare™ või saates GPS-koordinaadid sõnumiga, saavad kasutajad kiiresti oma asukohast teada anda ning sõprade ja sugulastega ühendust võtta.

24/7 reageerimine hädakutsungitele

Kasutajate turvalisuse tagamiseks võimaldab inReach Mini 2 hädaolukorras SOS-nupu abil sellest päästeteenistusele märku anda. See saadab signaali Garmini ööpäevaringselt valves olevasse rahvusvahelisse hädaabi koordineerimiskeskusesse International Emergency Response Coordination Center (IERCC). Seadme poolt pakutava kahepoolse side abil saab IERCC hädaolukorras kasutajaga suhelda, et anda teada päästemeeskonna saabumisest ning teavitada kasutaja kontaktisikuid.

Seade inReach Mini 2 on vastupidav, selle kõrgus on 10 cm ja laius 5 cm, see kaalub 100 grammi ning vastab standardile IPX73. InReach Mini 2 on Garmini ülemaailmsete satelliitkommunikatsiooniseadmete sarja uusim toode ja see on müügil soovitusliku jaemüügihinnaga 399,99 eurot.

Seadme InReach Mini kasutamiseks vajate kehtivat satelliitside liitumist. Eraisikutele või professionaalidele pakutakse erinevaid sidepakette, alates kuupõhisest liitumisest kuni aastatellimuseni. Paketid on saadaval hinnaga alates 14,99 eurot kuus.