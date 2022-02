Olenemata kiibipuudusest ja tarneraskustest tõusis möödunud aastal oluliselt telefonide ja sülearvutite müük. Kõige populaarsem nutitelefon oli Samsung Galaxy A32 ja keskmise nutitelefoni hind kerkis 436 euroni. Muuhulgas tõusis ka nuputelefonide ja süle- ning tahvelarvutite müük.

Elisa müügistatistikast ilmneb, et möödunud aastal osteti taas rohkem nutiseadmeid kui tunamullu. Nutitelefonide müük tõusis kokku 4,3% ja enim soetati just Samsungi telefone, kuid populaarsed olid ka Apple, Xiaomi ja Nokia telefonid.

Aastaga tõusis märgatavalt ka keskmise nutitelefoni hind ligi 50 euro võrra, kokku 436 euroni. Kõige enam müüdud telefoniks osutus möödunud aasta algul turule tulnud Samsung Galaxy A32, mis oma taskukohase hinna ja väga heade näitajate poolest on end klientide silmis igati õigustanud. Kokku mahtus müüduimate telefonide esikümnesse veel kaheksa Samsungi nutitelefoni.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann sõnas, et kuigi müüginumbrid näitavad tõusutrendi, ei ole see veel märgiks kiibi- ja tarnekriisi taandumisest. „Täna näeme, et huvi seadmete vastu on klientidel suur, kuid kahjuks peavad paljud tegema kompromisse soovitud mudeli värvi või mälumahu osas või lihtsalt ootama kauem. Kui varasemalt domineerisid müüdavuselt odavama hinnaklassi nutitelefonid, siis möödunud aastal olid kliendid mõnevõrra sunnitud vaatama suurema hinnasildiga seadmete poole, sest odavamaid oli vähem saadaval. See kehtib nii telefonide, süle- ja tahvelarvutite puhul.“

Kodukontorite ja kaugõppimise laine tõi tõusu ka süle- ning tahvelarvutite müügis. 2021. aastal soetati Elisast 24% rohkem sülearvuteid ja 43% rohkem tahvelarvuteid. Tahvelarvutid paistsid olevat eriti populaarne jõulukink, sest detsembris kasvas nende müük 117%. Sülearvutite keskmine hind tegi samuti suure hüppe, tõustes ligi 130 eurot, kokku 853 euroni.

Kõige populaarsem sülearvuti oli suurepärase jõudluse ja aku vastupidavusega Apple MacBook Air 13 M1, mida osteti üle kahe korra rohkem kui populaarsuselt teist rüperaali, HP Pavilion 15. Tahvelarvutitest oli populaarseim taas Samsungi mudel Galaxy Tab A7.

Teistes tootesortimentides domineerisid möödunud aastal Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, nutikelladest oli populaarseim Elisa Põnniradari kell Elari KidPhone 4G ja teleritest Samsungi 43 tolline Crystal UHD UE43TU7172 mudel. Telerite vastu oli eelmisel aastal klientidel suur huvi, sest müük tõusis Elisas aastaga ligi 42%.

2021. aasta TOP nutitelefonid Elisas

Samsung Galaxy A32 4G 4+128GB Samsung Galaxy A12 3+32GB (MediaTek) Samsung Galaxy A52 4G 6+128GB Xiaomi Redmi Note 9 3+64GB Apple iPhone SE 2020 64GB (Uus pakend) Samsung Galaxy A12 3+32GB (Exynos) Samsung Galaxy A02s 3+32GB Samsung Galaxy A52s 5G 6+128GB Samsung Galaxy A21s 3+32GB Samsung Galaxy S20 6+128GB Fan Edition

2021. aasta TOP sülearvutid Elisas

Apple MacBook Air 13 M1 256GB HP Pavilion 15-EH1021NO Huawei MateBook D 15 (Boh-WAQ9BR) 256GB US Asus VivoBook X512DA-BQ262T Asus VivoBook X512DA-BQ883T

2021. aasta TOP tahvelarvutid Elisas