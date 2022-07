(Sisuturundus)

Kasutatud autode ostmine on üha kasvav trend. Selle põhjuseks on nii järelturul pakutavate masinate soodsam hind kui ka rohelise, taaskasutust soosiva maailmavaate võidukäik.

Tõusujoones liikuvat nõudlust pruugitud autode järele toetab seegi, et tänaseks on kasutatud autode müük muutunud puhtalt sellele turunišile spetsialiseerunud müügiplatside ja autosalongide pärusmaaks. Eesrindlikumad automüüjad pakuvad oma vahendatavatele kasutatud sõidukitele garantiid ja korraldavad autoostu finantseerimise müügipunktis kohapeal, näiteks läbi liisingu.

Kui on plaanis oma senine sõiduvahend välja vahetada või siis hankida endale elu esimene isiklik auto, tasub julgelt ette võtta Toyota kasutatud autod.

Siin on viis mõjusat argumenti, mis võiks kallutada just selle automargi kasuks otsustama.

Midagi igale maitsele

Maailma suurima autotootja Toyota mudelivalikus leidub sobiv sõiduk igaühele.

Valikus on linnalise elustiiliga haakuv supermini Toyota IQ, hiiglasemõõtu maastur Toyota Land Cruiser ning kümned suuruse poolest nende vahele mahtuvad mudelid. Ainuüksi kõige populaarsemate linnamaasturite ja väiksemate keskautode klassis on Toyotal välja pakkuda viis-kuus mudelit, mille erinevad keretüübid ja tõstetud kliirensiga Cross versioonid sortimenti veelgi laiendavad.

Toyota valikus on ka sportlikud Supra, GT86 ja legendaarse Toyota Yarise WRC ralliauto tänavalegaalne versioon Toyota Yaris GR.

Maal elades pakub Toyota Hilux traktoriga võrreldavat läbivust ja samas ka sõiduautoga võrdväärset sõidumugavust. Lisame siia juurde suuremat mõõtu sedaani Camry ja väikebuss Proace Verso ning võib vist öelda, et kõikvõimalike neljarattaliste spekter on Toyotal rikkalikult kaetud.

Ridamisi häid omadusi

Toyota kasutatud autod on järelturul kõrgelt hinnatud ja nõudlus nende järele on püsivalt kõrge. Selle põhjuseks on see, et Toyotad on end tõestanud ülimalt töökindlate ja vastupidavate autodena.

Jaapanlased on varmad teiste kogemustest õppima, sõeluma sellest välja parima ja seda siis parimal viisil rakendama. Jaapanlaste tööeetika on legendaarne ja see suhtumine on kandunud üle kogu Toyota korporatsiooni hoolimata sellest millisel mandril asuvalt koosteliinilt konkreetne Toyota mudel välja lastakse.

Midagi ei tehta ülejala ja absoluutselt iga detail on tähtis. See tähendab, et kõik autod on ühtviisi kvaliteetsed, usaldusväärsed ja kauakestvad.

Hübriidmootorite lipulaev

Toyota pakub sisuliselt kõigile oma mudelitele hübriidmootoriga versioone. Bensiinimootor kombineerituna elektrimootoriga on linnasõiduks ülimalt sobilik ja aitab säästa kütust just seal, kus seda kõige rohkem kulub – linnaliikluses, pidevalt kiirendades, pidurdades ja paigalt võttes. Pidurdusenergia püütakse kinni ja tagastatakse elektrimootori abil, kui auto kohalt võtab või kiirendab.

Kuna Toyota on aastaid hübriidmootorite arendamisse jõuliselt panustanud, on neil konkurentide ees selles vallas väike edumaa ning see tagab hübriidmootorite suurema efektiivsuse, ja lisaks masstootmise eelisena ka soodsama hinna.

Nüüdisaegne disain

Toyota disainikeel ei pruugi olla igaühele meelt mööda, aga vaieldamatult on tegemist väga kaasaegse, dünaamilise, uuendusliku ja trendika autotootjaga.

Et Toyota pole disaini mõttes laskunud äärmuslikku avangardi, ei ole Toyota mudelid oma välimuselt ja sisemuselt keskmise tarbija maitse jaoks liiga ekstravagantsed ning Toyota marki masinad on silmale ilusad vaadata ka kümme aastat hiljem.

Aruka tarbija valik

Toyota on mõistlik ja arukas valik igas mõttes. Rahvakeeli öeldes on see nagu kirik keset küla: piisavalt edev, taskukohane soetada ja pidada, mugav kasutada ja vastupidav. Mitte ühtegi nõrka kohta, igati ratsionaalne ja praktiline sõiduvahend. Ja kellele siis ei meeldiks, kui tema valikuid arukaks ja praktiliseks peetakse!