Täna toimus komandörivahetuse tseremoonia, kus CCDCOE eelmine direktor brigaadikindral Jaak Tarien andis oma kohustused üle uuele direktorile dr Mart Noormale.

Täna alustab oma kolmeaastast ametiaega tehnikateaduste doktor Noorma. Ta on aktiivselt osalenud NATO, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises koostöös innovatsiooni ja uudse tehnoloogia arendamise vallas. Ta on kuulunud NATO esilekerkivate ja häirivate tehnoloogiate nõuanderühma, NATO STO rakenduslike sõidukite tehnoloogia paneeli, EEASi kosmosenõuandlasse ja IEEE autonoomsete relvasüsteemide ekspertide nõuandekomiteesse. Mart Noorma on vabatahtlik Kaitseliidu liige.

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg tõi välja: „Kaks viimast aastat on olnud ka keskuse jaoks väga väljakutseid pakkuv. Hoolimata äkilistest piirangutest ja muudest väljakutsetest on teil õnnestunud korraldada oma lipulaev - küberõppused ja konverentsid nii veebis kui ka isiklikult. Nagu tänavugi, müüdi CyCon välja ja tõi Tallinna kõrgeima reitinguga kindralid ja eksperdid üle maailma. Täpselt 50 riigist ja 4 kontinendilt.

"Endine direktor brigaadikindral Jaak Tarien on teinud uskumatut tööd", lisas asekantsler Uudeberg. Tarien on CCDCOE direktor alates 2018. aasta septembrist.

NATO küber- ja hübriidpoliitika juht Christian-Marc Lifländer ütles: "Vaadates, mida see keskus ja eriti see meeskond on saavutanud, võin kindlalt öelda, et olete seadnud kübervaldkonna tipptaseme standardi."

Lahkuv direktor andis uuele direktorile üle keskuse lipu ning traditsiooni ja uue ajastu sümbolina istutati ühiselt tammepuu.

NATO Cooperative Cyber ​​Defense Excellence Center (CCDCOE) on NATO akrediteeritud teadmiste keskus, mis pakub ainulaadset interdistsiplinaarset lähenemist kõige olulisematele küberkaitseprobleemidele. Keskuse südameks on mitmekesine rühm rahvusvahelisi eksperte sõjaväest, valitsusest, akadeemilistest ringkondadest ja tööstusest, kes esindavad praegu 35 riiki. CCDCOE-s töötab umbes 80 töötajat erinevatest liikmesriikidest, nii sõjaväelasi kui ka tsiviilisikuid.