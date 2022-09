Täiesti võimatu on hinnata, mitu selfit üle terve maailma igas sekundis tehakse, kuid kindlasti on see arv tohutu. Paraku teeb suurem enamus nende piltide tegijatest oma elu asjatult raskemaks, sest nad ei tea mõningaid nippe, kuidas lihtsamalt selvefotosid teha.

„Sotsiaalmeedia ajastul on selfide tegemine ja jagamine täiesti normaalne nähtus, mis on meie igapäevase elu lahutamatuks osaks saanud. Nüüd on sellele lisandunud veel ka tohutu ajahulk, mille inimesed veedavad kodukontorites ja videokõnedes. Seega võiks enesest pildi või video tegemine olla kõigile lihtsamast lihtsam. Samas on palju inimesi, kes ei ole veel kuulnud lahendustest, mis selfide tegemise ajastul nende elu märksa mugavamaks muudaks,“ selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Viipa käega või naerata

Tihti kurdavad inimesed, et endast või sõpradest pildi tegemiseks on neil raske telefoni õiges asendis hoida ning samal ajal pildistamise nupule vajutada. Küll on nupp ebameeldivas asendis näppude jaoks või jääb ekraanil liiga kaugele. „Tegelikult ei pea tänapäeval pildi tegemiseks enam üldse nupule vajutama või siis saab selle nupu panna just endale sobivasse kohta,“ lausus Kozlov.

Samsungi nutitelefonidel saab pilti teha ka seadme küljel olevatele helitugevuse nuppudele vajutades. Lisaks ilmub selfi tegemisel ekraani ühte serva alati ka lisanupp. Selle nupu asukohta saab ise ekraanil tirida just sinna, kus see sulle kõige mugavam on.

Mida aga teha siis, kui on soov teha pilti nii, et ise telefoni üldse käes ei hoia? Näiteks asetades seadme kuhugi tasapinnale ja ise terve seltskonnaga pildile minnes? Selleks saab kasutada viipamist või häälkäsklusi. Viipamiseks tuleb Samsungi seadmetel lihtsalt kaamera poole näidata oma peopesa. Telefon saab sellest aru ning teebki mõne hetke pärast pildi või alustab video salvestamist.

Häälkäsklusena saavad telefonid aru inglise keelsetest sõnadest „Smile“, „Cheese“, „Capture“ või „Shoot“. Sõnad tuleb lihtsalt piisavalt valjult ja selgelt välja öelda ning telefon asub pilte tegema. Videosalvestuse alustamiseks tuleks kasutada käsklust „Record Video“.

Volditavad telefonid on iseenda statiiviks

Nupule vajutamiseta piltide tegemine on veelgi lihtsamaks muutunud tänu volditavatele telefonidele. Telefonist kaugemal viibides saab küll pilti häälkäskluste ja peopesa viipamise abil kergelt teha, kuid tavapärasele telefonile tuleb selleks siiski sobiv tasapind leida ja see seal tasakaalustada. Selle mure lahendavad Samsung Galaxy Fold4 ja Flip4 täiesti iseseisvat. Nimelt on volditavate telefonide üheks ainulaadseks omaduseks just see, et pooleldi lahti voltides annab neid maha asetada nii, et need püsivad püsti ilma toeta.

„Oleme saanud väga palju tagasisidet, et praegusel arvukate videokõnede ajastul on just Galaxy Flip4 ja Fold4 võime ise püsti seista muutunud paljude jaoks lausa asendamatuks,“ selgitas Samsungi tootekoolitaja. „Näiteks puudrikarbi laadselt avaneval Samsung Galaxy Flip4 telefonil on siseküljel 10 MP selfikaamera, mis teeb sellest vägagi võimeka selvepiltide tegija.“

Anna käsklus kellaga või vali õige ümbris

Lisaks eelnevalt välja toodud selfide tegemise võimalustele on aga tegelikult paar varianti veel. Nimelt ühendades nutikella telefoniga, näiteks hiljuti välja tulnud Galaxy Watch5 või Watch5 Pro, saab telefonile käskluse pildi tegemiseks anda lausa otse oma randme pealt. Samuti näeb nutikella pealt ära ka äsja tehtud pildi eelvaate.

Viimase nipina võib välja tuua telefonide kaitseümbrised. Nimelt on paljud nutitelefonide kaitseümbrised sellised, mis võimaldavad telefoni lihtsamalt tasapinnale püsti asetada, kasutades selleks kaane tagaosast eemalduvat eraldi tuge või jalga.