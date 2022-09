(Sisuturundus)

Enamikel inimestel pole piisavalt raha, et oma unistuste auto kohe välja osta. Õnneks võivad sinu suurimad soovid autolaenuga reaalsuseks saada.

On aga mõned asjad, mida enne autolaenu võtmist teada tuleks. Vahet ei ole, kas soovid osta uut või kasutatud autot. Kui soovid sõiduki ostuks laenu võtta, pea meeles, et laen ei ole tasuta raha. Mida paremini tead oma valikuid, laenuprotsessi ning -tingimusi, seda suurem tõenäosus on, et saad auto ilma probleemideta kätte.

Autolaen ja selle tasud

Oled valinud välja auto. Nüüd on vaja välja valida laenuandja. Autolaen on Eestis lihtsasti leitav - pakkujaid jalaga segada. See võib olla nii hea kui ka halb asi, sest kuigi võid laenu saada väga headel tingimustel, on ka selliseid krediidipakkujaid, kelle laenuga tulevad kaasa varjatud tasud.

Need on autolaenu tegurid, mida peaksid jälgima:

Intressimäär

Intressimäär on arvatavasti esimene asi, mida iga inimene esimese asjana laene võrreldes märkab. Kui vaatad pankade ja laenufirmade intressimäärasid, on nende leheküljel ära märgitud kõige väiksem võimalik intress.

Näiteks hakkab Swedbanki autolaenu intressimäär 7,9 protsendist, kuid sulle võidakse pakkuda hoopis 15 protsendi suurust intressi.

Sulle pakutav intressimäär oleneb sinu laenu suurusest, varasemast maksekäitumisest, laenuperioodist ning võimalik, et ka auto mudelist ja vanusest. Kui soovid laenu võtta koos oma elukaaslasega, otsi laenule kaastaotleja lisamise võimalust. Nii võidakse sulle pakkuda madalamat määra. Üha enam on inimesed hakanud auto soetamise asemel liisima või rentima.

Sissemakse

Eesti autolaenude puhul ei ole üldjuhul vaja sissemakset (küll aga on sissemakse alati vajalik liisingu puhul).

See kas ja kui suurt sissemakset krediidipakkuja nõuab, on vaja alati eelnevalt selgeks teha. Isegi, kui sinult sissemakset ei nõuta, on mõistlik laenukoormuse vähendamiseks võimalikult suurt sissemakset pakkuda. Nii pead muretsema väiksema summa tagasimaksmise pärast ning võtad väiksema rahalise riski.

Lisatasud ja nõuded

Lepingutasu käib autolaenuga alati kaasas. Tavaliselt on see protsent, mida arvestatakse laenusummast. Näiteks on LHV ja Coop Panga autolaenu lepingu sõlmimise tasu 2% laenusummast. Luminori ja Swedbanki autolaenu lepingutasu on näiteks 1,5 protsenti.

Kui plaanid auto ostu, tasub alati jälgida käimasolevaid pakkumisi. Nii võidakse sulle pakkuda lausa 0% lepingu sõlmimise tasu!

Lisaks sellele pead enamasti arvestama laenu haldustasuga. See jääb reeglina 1,3 – 2,5 euro piiresse.

Kahjuks on veel teisigi kulusid, millega arvestama pead. Kui sa hilined laenu osamaksega, pead maksma lisatasu vastavalt laenuandja hinnakirjale. Mõni krediidipakkuja küsib lisatasu ka laenuraha enneaegse tagastamise eest.

Loe alati läbi kõik laenu tingimused! Swedbank näiteks nõuab, et registreeriksid autolaenu eest ostetud sõiduki 30 päeva jooksul Eesti Transpordiametis. Vastasel juhul pead maksma 19 protsendi suurust intressi. Bigbanki autolaenu puhul tuleb sõiduk registreerida 60 päeva jooksul.

Dokumendid

Veendu, et sul on olemas kõik dokumendid, mida laenupakkuja sinult nõuab. Sinult võidakse küsida näiteks:

isikut tõendava dokumendi koopiat ehk pilti sinu ID-kaardist või passist;

pangakonto väljavõtet – üldjuhul viimase 4 või 6 kuu kõikide pangakontode väljavõtteid, mida kasutad. Arvelduskonto väljavõtet ei pea tavaliselt esitama siis, kui taotled laenu oma kodupangast.

Kui taotled laenu koos kaaslasega, peate mõlemad esitama oma pangakontode väljavõtted ja isikut tõendavate dokumentide koopiad.

Kindlasti kontrolli üle, kas sinu ID-kaart või pass ikka kehtib.

Roheline autolaen

Juhul, kui plaanid soetada hübriid- või elektriautot, võid sa saada laenu veelgi paremate tingimustega.

Järjest enamad pangad ja laenufirmad pakuvad rohelist autoliisingut, mis on mõeldud keskkonnasõbralike sõidukite ostmiseks.

Luminor pakub aga ka rohelist autolaenu.

Luminori roheline autolaen

Luminori rohelise autolaenuga saad laenata 2 000 kuni 20 000 eurot madala või keskmise CO2 heitkogusega hübriid- või elektriauto soetamiseks.

Rohelist autolaenu saad kasutada nii uue kui ka kasutatud sõiduki ostmiseks. Laenata saad kuni 84 kuuks.

Madala heitkogusega ehk 0-90 g CO2/ km auto ostu intressimäär on 6,9 protsenti aastas ning keskmise heitkogusega ehk 91-100 g CO2/ km auto ostu puhul on intressimäär 7,9 protsenti aastas.

Selleks, et rohelist autolaenu taotleda, esita Luminori leheküljel elektrooniline laenutaotlus ning sinuga võetakse peagi ühendust.