Järjest sagedasemaks muutuvate küberrünnakute taustal pakub Elisa aprillist uue teenusena Bitdefenderi viirusetõrjet. Turu ühe kõrgeima turvalisushinnanguga küberturbelahenduse toel on võimalik soodsa kuutasu raames kaitstuna hoida kõik nutiseadmed, alates arvutist ja telefonist kuni tahvelarvutini välja.

”Bitdefenderi näol on tegu maailma ühe hinnatuima viirusetõrjelahendusega, mis suudab kaitsta kasutajaid pettuste ning seadmeid viiruste eest, omamata seejuures negatiivset mõju nutiseadme kiirusele ja jõudlusele. Lisaks harilikele viirusetõrjest oodatud lahendustele saab Bitdefenderi kaudu kasu lõigata kaitsest seadmele, vanemliku kontrolli funktsioonidest, veebikaamera kaitsemehhanismist ning veel kümnetest lisavõimalustest,” ütles Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu.

„Kübermaailm muutub iga päevaga keerukamaks ning õigete otsuste tegemine raskemaks. Selleks, et kaitsta ennast ning oma lähedasi, on uudsete ja nutikate digilahenduste poole pöördumine ainuõige valik. Bitdefender on end sõltumatutes testides tõestanud ühe parima valikuna, muutes selle loogiliseks lisaks klientide poolt armastatud Elisa Netivalvuri teenuse kõrvale,“ lisas Hiiepuu

Sõltumatu küberturvalisuse instituudi AV-TEST poolt läbiviidud uuringus pälvis Bitdefender tõhusustestides kuue palli skaalal hindeks 5,94, ületades sellega märkimisväärselt teiste tuntud valikute tulemusi – Kaspersky viirusetõrje hindeks kujunes 5,92, Nortoni lahenduse hindeks 5,86 ja McAfee tarkvara tulemuseks 5,32.

Eelneva kõrval pälvis Bitdefender hiljuti ka Austria testlabori AV-Comparatives poolt väljaantava aasta toode 2022 tiitli.

„Elisa Netivalvur on nüüdseks juba üle kahe aasta aidanud eestlaste igapäevaseid nutitegevusi turvalisemaks muuta. Netivalvuri teenusele Bitdefenderit lisades viime kliendi kaitsevõime veel ühe sammu võrra edasi, tagades kaitse kõikide levinumate viiruste, pettuste ja muude küberohtude vastu,“ ütles Elisa uute teenuste juht Meelis Seer. „Ühe kuutasu sees on võimalik viirusetõrjet kasutada kuni viies seadmes, seega saab kaitse alla võtta kõigi pereliikmete vidinad.“

Bitdefenderit saab kasutada Windowsi või macOS operatsioonisüsteemiga arvutites ning iOS-il või Androidil töötavates nutitelefonides ja tahvelarvutites. Kui seadmesse peaks sattuma pahavaraga nakatunud fail, reageerib viirusetõrje sellele kohe, vältides nii tundlike andmete lekkimist, failide krüpteerimist ja muid ohte. Lisaks sellele on Bitdefender rikastatud suure hulga privaatsust tagavate funktsioonidega.

Bitdefenderi teenuse puhul on eraklientidel võimalik valida kahe erineva paketi vahel. 2,49-eurose kuuhinnaga paketiga on võimalik samaaegne kaitse tagada kuni kolmes seadmes, 3,49-eurose kuuhinnaga teenuspaketi puhul kuni viies seadmes. Elisast saavad Bitdefenderit osta kõikide operaatorite kliendid. Lisainfot uue teenuse kohta leiab siit.