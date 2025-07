Tänasest on Eesti äpis olemas isikusamasuse tõendamise funktsioon

Alates tänasest, 7. juulist 2025 on Eesti riigiäpi (iOS) kasutajatel võimalik tõendada oma isikusamasust otse nutitelefoni kaudu, esitades teenusepakkujale äpis ID-kaardi või passi digitaalsed andmed. Lahenduse kasutamine on nii teenusepakkujatele kui ka kasutajatele vabatahtlik ja selle kasutuselevõtt toimub koostöös teenusepakkujatega järk-järgult.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Taavi Ploompuu sõnul on selgelt näha, et kasutajad on oodanud võimalust kasutada dokumentide andmeid mobiilirakenduse kaudu. „Tänapäeval toimub suur osa meie igapäevasest suhtlusest ja tegevustest telefonis – nüüd saab ka dokumentide andmeid otse sealt esitada. Kuigi uue lahenduse kasutuselevõtt võtab teenusepakkujatel mõnevõrra aega, on see igapäevaelus väga praktiline ja usun, et see leiab kiiresti laialdast rakendust. Samas tuleb arvestada, et seni, kuni uus lahendus ei ole kõikjal kasutusel, peab füüsiline dokument endiselt kaasas olema,” ütles Ploompuu.

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatuse alusel võivad teenusepakkujad Eesti äpi vahendusel kontrollida oma kliendi isikusamasust ja see on samaväärne näiteks passi või ID-kaardi andmete alusel isikusamasuse kontrollimisega.

Esimeste teenusepakkujate seas alustavad uue võimaluse kasutamist erasektorist Confido Meditsiinikeskus ja Fertilitas. Avalikust sektorist võtavad isikusamasuse tõendamise funktsiooni esimestena kasutusele Eesti Töötukassa Pärnumaa esindus ja Tallinna Raamatukogud.

Isikusamasuse tõendamiseks Eesti äpi kaudu peab kasutaja esmalt rakenduse App Store’i või Google Play poest alla laadima ja sisse logima, kasutades Mobiil-ID-d, Smart-ID-d või ELi eID-d. Seejärel saab dokumendivaates avada soovitud dokumendi ning valida nupu „Kuva isikutuvastuse kood“. Nutiseadmes kuvatakse unikaalne QR-kood, mis kehtib kolm minutit ja mida saab lugeda ainult Eesti äpi kaudu.

Turvalisus on Eesti e-riigi lahenduste alustala ning sama põhimõte kehtib ka Eesti äpi puhul. Rakendus on läbinud kaks turvatestimist, mis tagavad kasutajate andmete kaitse kõrgeimal tasemel. Kõik andmepäringud toimuvad turvaliselt Eesti e-riigi andmevahetusplatvormi X-tee kaudu. Äpis ei ole võimalik teha kuvatõmmiseid, mis aitab ennetada olukordi, kus keegi püüab visuaalselt esitatud andmeid – näiteks sünnikuupäevi või isikukoode – võltsida. See tehniline lahendus välistab potentsiaalse visuaalse võltsingute riski ja tagab, et äpi kaudu kuvatavad dokumendi andmed on autentsed ja kaitstud.

Isikusamasuse tõendamise lahendus on turvaline nii kasutajate kui ka teenusepakkujate jaoks. Kasutajale tähendab see, et tema dokumendi andmed on kaitstud ning neid ei saa ilma loata kasutada ega kuritarvitada. Teenusepakkujale annab see kindluse, et esitatud andmed on usaldusväärsed ja autentsed.

Isikusamasuse tõendamiseks peab teenusepakkuja olema samuti Eesti äppi sisse logitud ning saab dokumentide vaates avada nupu „Skaneeri dokumenti“.

Pärast kasutaja QR-koodi skaneerimist kuvatakse kontrollitava isiku olulisemad andmed teenusepakkuja seadmel kuni 30 sekundi jooksul.

Lisaks QR-koodile on kasutaja dokumentide andmete kontrollimiseks kasutusel ka teised lahendused, mis sõltuvad teenindusolukorrast.

Kõik võimalikud kontrolliviisid ja nende kasutusjuhised on kättesaadavad RIA kodulehel: Eesti äpis kuvatavaid dokumendi andmeid saab kontrollida mitmel viisil.

Kõigil, kellel on Eesti äpp juba alla laaditud, tuleks rakendus täna uuendada, et isikusamasuse tõendamise funktsioon korrektselt kuvataks ja kasutatav oleks.

Tuleb arvestada, et Eesti äpis olevaid dokumendi andmeid saab kasutada ainult Eesti territooriumil ning see ei asenda füüsilist dokumenti rahvusvahelisel tasandil. Äpi kaudu ei ole võimalik taotleda uusi dokumente. Kuigi äpp teeb isiku tõendamise inimesele mugavamaks, tuleb füüsiline dokument siiski kaasas kanda seni, kuni uus lahendus on laiemalt kasutusel.

Eesti äpp avalikustati 9. detsembril 2024. aastal ning see on riiklik mobiilirakendus, mis pakub kasutajatele mugavat ja lihtsat ligipääsu erinevatele riiklikele teenustele nutiseadme kaudu, olenemata asukohast või ajast. Äpp võimaldab vaadata oma isikut tõendavaid dokumente ning kasutada turvaliselt üle 50 teenuse. Rakenduse on tänaseks alla laadinud 54 000 inimest. Eesti äpp on kasutatav nii eesti kui inglise keeles ning vajab toimimiseks internetiühendust.