Praegu on Telia nimel käimas üks suurimaid petukirjade laineid

Telia teatel on alates läinud nädalavahetusest paljude klientideni jõudnud ettevõtte nimel saadetud õngitsuskirjad, mille abil soovivad petturid ligi saada inimeste pangakontodele.

Õngitsuskirjadega püütakse jätta muljet, just kui oleks kirja saatjaks Telia. Ühtlasi väidetakse kirjas, et inimesel on tasumata Telia arve ning kiri sisaldab ka linki, kuhu petturid meelitavad heauskseid kirja saajaid klikkima.



Telia küberturbe eksperdi Raivo Malteri sõnul ei tohiks kirja saajad kindlasti sellistele linkidele vajutada ning sealt edasi oma isiklike PIN-koodidega tehinguid kinnitada, kuna see ongi kurjategijate eesmärk – saada ligi heausksete inimeste pangakontodele.

"Paraku on juba esinenud juhtumeid, kus mõne inimese kodupank on saanud viimasel hetkel jaole kurjategijate plaanile inimese konto tühjaks teha. Ükski endast lugupidav teenusepakkuja ei saada oma klientidele sellisel kujul tasumata arvete teavitusi," hoiatas Malter.

Hetkel levivad õngitsuskirjad tunneb ära kahtlase e-posti aadressi järgi, millelt kirjad on saadetud ning millel pole Teliaga mingit pistmist. Näiteks on osa kirju saadetud aadressilt system@sent-via.netsuite.com.

"Ükskõik, kelle nimelt taoline kiri tuleb, siis alati tuleb kahtluse korral kirja ja selle saatja õigsust kontrollida. Enne kirja õigsuses veendumist ei tohi ühelegi kirjas sisalduvale lingile või nupule vajutada. Teenusepakkujate puhul on parimaks kontrollimise võimaluseks nende ametlikud kanalid. Igal korralikul ettevõttel on kindel veebiaadress, millelt avaneb tema koduleht ning kust saadetakse selle ettevõtte ametlikke kirju. Kui kiri on saadetud kliendile natukenegi erinevalt aadressilt, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja kahtlustav," lisas Malter.

Telia tuleb meelde, et ettevõtte kliendid saavad alati täpset ülevaadet oma arvete kohta kontrollida Telia iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.telia.ee. Ühtlasi soovib Telia tänada kõiki tähelepanelikku kliente, kes on ettevõttele teada andnud petukirjadest!



Lisaks on Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude bürool veebileht cyber.politsei.ee, mille kaudu saab edastada politseile infot ja teateid küberkuritegudest. Samuti saab veebilehelt nõu, kuidas tunda ära õngitsuskirju või taastada ligipääs oma isiklikele kontodele. Kui korda on pandud kuritegu ja inimene saanud reaalse kahju, siis tuleb politseile asjakohane avaldus esitada.