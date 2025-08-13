Läänemere kohal kummitav vari: Läti sideamet leidis kolm põhilist kohta, kust GPS-i segatakse

Pionerski rand Kaliningradi oblastis. Foto: (CC) Popadin Aleksandr, Wikimedia Commons

Läänemere kohal lendavate lennukite piloodid ja kohati ka merel liikuvad laevad ning Vene piiri ääres droone lennutavad piloodid on juba mõnda aega tunnetanud elektroonilisi signaale segavaid salapäraseid häireid, mis on nüüd muutunud igapäevaseks reaalsuseks. Lennundusohutust kui ka laiemalt piirkonna julgeolekut mõjutav tegevus on Läti elektroonilise side ameti andmetel pärit kolmest kohast Venemaal, kust seda tekitatakse.

Mitmekuulise uuringu tulemusena, mida Läti ametkonnad viisid läbi koostöös riigi piirivalvega, on raadiosagedusmõõtmiste abil jõutud konkreetsete järeldusteni, vahendavad väljaanne Aviation Week ja uudisteagentuur LETA.

Varasemalt rahvusliku probleemi mõõtu kandnud GPS-i segamine on nüüdseks kasvanud regionaalseks ja rahvusvaheliseks julgeolekuohuks, mis mõjutab otseselt nii kommertslende kui ka muid igapäevaseid navigeerimisi. Soome lennufirma Finnair oli sunnitud möödunud aastal ajutiselt peatama lennud Tartusse, kuna GPS-i segamine takistas mitmel lennul ohutut maandumist. Eesti ministrid on seetõttu kirjeldanud Venemaa tegevust kui "tahtlikku hübriidrünnakut", mis on sekkunud inimeste igapäevaelu.

Läti ameti mõõtmistulemused on täpsed ja paljastavad, et piirkonna segamissignaalide taga on kolm püsivat "kuuma kohta" Venemaal.

Neist esimene asub Kaliningradi oblastis, teine Leningradi oblastis ja kolmas Pihkva oblastis. Kuigi ametkonnad ei täpsusta konkreetseid sõjaväebaase, viitavad nad, et need piirkonnad on tuntud oluliste sõjaliste jõudude, sealhulgas elektroonilisele sõjapidamisele spetsialiseerunud üksuste poolest. On teada, et üks segamiskohtadest asub Kaliningradi oblastis Pionerski linnas, kus on Toboli elektroonilise sõjapidamise süsteem.

See, mis esialgu tundus vaid tüütu tehniline probleem, on nüüd saanud sihipäraseks ja keeruliseks operatsiooniks. Läti elektroonilise side ameti raadioseire ja kontrolli osakonna juht Lauris Labanovskis selgitas väljaannetele, et inseneri seisukohalt on need häired selgelt jälgitavad – anduritega seiresüsteem on registreerinud häireid nii maapinnal kui ka õhus mitme kuu jooksul. Ta lisas, et nähtavad on ka signaalide võltsimise juhtumid ehk sihipärane "võltsimistaktika". See tähendab, et lisaks signaali lihtsalt segamisele proovitakse lennukeid "petta" andma valesid asukohakoordinaate, mis on juba ohtlikum tegevus.

Andmed nende häirete kohta on edastatud rahvusvahelistele organisatsioonidele, sealhulgas Rahvusvahelisele Telekommunikatsiooni Liidule (ITU), Rahvusvahelisele Tsiviillennundusorganisatsioonile (ICAO) ja Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile (IMO). Kuigi Venemaa on nende kõigi lepinguline osapool, on Moskva seni vältinud vastuseid piiriäärsete riikide päringutele. Lõpuks, pärast ITU päringuid, vastas Venemaa, et kasutusele võetud meetmed on riigikaitse eesmärgil, et kaitsta oma tsiviil- ja sõjalist taristut.