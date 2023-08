(Sisuturundus)

Spordikihlvedude valdkonna hinnanguline globaalne sissetulek ulatub selle aasta lõpuks 41 miljardi euroni aastas. On arusaadav, et sellised pakkumised nagu Unibet boonuskood suurendavad spordiennustuste populaarsust, kuid tekib siiski küsimus, et millele kõik panustavad? Heidame pilgu peale maailma populaarseimatele spordialadele.

FIFA maailmameistrivõistlused

Jalgpall on maailma populaarseim spordiala ja on mõistetav, et see tõmbab kõige rohkem raha ka panustena. Igal aastal moodustab jalgpall hinnanguliselt 70% panustest.

Jalgpalli MM on ennustajate kalendris ülim turniir, mis toimub iga nelja aasta tagant. Vaatamata vaid ühekuulisele kestusele pakub MM tohutult palju panustamise võimalusi.

Super Bowl

NFL-i panused moodustavad Ameerikas peaaegu poole kõigist tehtud spordiennustustest, kusjuures Super Bowl on spordiaasta kõige populaarsem sündmus. Näiteks 2018. aasta Super Bowl LII, tõi ainult ühele Nevada spordiennustusele rekordilised panused 158,6 miljoni dollari väärtuses.

Märtsi hullus

NCAA korvpalliturniir on üks tippsündmusi nii spordisõpradele kui ka panustajatele. 68 meeskonda võitlevad ühe kuu jooksul läbi seitsme väljalangemise vooru lootusega saada võitjaks.

Arvatakse, et NCAA meeste korvpalliturniirile panustatakse rohkem kui 10 miljardit dollarit aastas.

Kentucky Derby

Kentucky Derby on üks tähtsamaid hobuste võidujookse Ameerika Ühendriikides ja tegelikult on see üks kõige kauem kestnud spordiüritusi riigis. Üritus toimub mai esimesel laupäeval Churchill Downsi võidusõidurajal Louisville'is, Kentucky osariigis.

"Run for the Roses" (tuntud ka kui "spordi kiireim kaks minutit") tõmbab hipodroomile rohkem kui 150 000 pealtvaatajat. See ei arvesta isegi suurt koduste vaatajate arvu.

Churchill Downs on korduvalt teatanud rekordilistest panustest 14 erineva võistlusega sündmuse peale. Ainuüksi põhijooksule tehakse sadades miljonites dollarites panuseid ja kokku ulatuvad panused ühel päeval toimuvale sündmusele ilmselt miljarditesse dollaritesse.

The Grand National

Ratsutamise teemaga jätkates on “The Grand National” Suurbritannias toimuv hobuste võiduajamise ekstravagantne võistlus. Väidetavalt on see üks maailma keerukamaid hobuste võidujookse, kuna hipodroomil tuleb joosta kaks ringi, mis on pikkusega 4 miili 514 jardi (6,907 km) ja distants sisaldab veel ka 30 hüpet.

See on ülipopulaarne üritus, mille vaatamisest võtavad osa nii kuningliku perekonna liikmed kui ka teised kuulsused. Lisaks kogenud hobuste võiduajamise entusiastidele ja kihlveo professionaalidele kogub see sündmus ka üle 600 miljoni televaataja, mis teeb sellest ühe maailma vaadatuima telesündmuse.

Loomulikult pole kahtlust, et see kõik tähendab ka panuste tegemist ja ennustamist ning panused ühele võidujooksule ulatuvad sadadesse miljonitesse naeladesse. Suurbritannias on panustamine üldiselt populaarne, sest on ju tänaseks ka Eestis tegutsev bet365 Estonia algselt Suurbritannia juurtega.

Spordiennustuse valdkonnas liigub suur raha

Spordiennustuse käibed ja kasuminäitajad on pehmelt öeldes vapustavad. Kõrgelt või madalalt panustajate panused kõik kokku annavad miljardite dollarite suuruse tööstuse. Paljud riigid on seda valdkonda järjest enam nägemas ka maksutulu allikana ja järjest enam on spordiennustust erinevates riikides legaliseeritud. See aga suurendab spordiennustuste tegemise populaarsust veelgi.